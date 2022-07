Υγεία - Περιβάλλον

AIDS: Θεραπεύτηκε από τον ιό HIV ο γηραιότερος ασθενής

Ένας 66χρονος με HIV νίκησε τον ιό και έγινε ο γηραιότερος ασθενής που το πετυχαίνει.

Θεραπεύτηκε από τον ιό HIV ο γηραιότερος - μέχρι σήμερα - ασθενής, ύστερα από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αμερικανοί ερευνητές.

Αν και η μεταμόσχευση προοριζόταν για τη θεραπεία της λευχαιμίας του 66χρονου, οι γιατροί αναζήτησαν έναν δότη που να ήταν επίσης ανθεκτικός στον ιό που προκαλεί το AIDS. H συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα τη θεραπεία του λεγόμενου «ασθενή του Βερολίνου», του Τίμοθι Ρέι Μπράουν, το 2007.

Ο τελευταίος ασθενής, ο τέταρτος που θεραπεύτηκε με αυτόν τον τρόπο, είναι γνωστός ως ασθενής του «City of Hope» από την ονομασία του νοσοκομείου της Καλιφόρνιας όπου νοσηλευόταν, επειδή ο ίδιος ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εκτός από το γεγονός ότι είναι ο γηραιότερος ασθενής που θεραπεύτηκε μέχρι σήμερα, ο 66χρονος ήταν επίσης φορέας του ιού HIV για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφού είχε διαγνωστεί το 1988 με αυτό που περιέγραφε τότε ως «θανατική ποινή» εξαιτίας της οποίας είχαν χάσει τη ζωή τους πολλοί φίλοι του. Υποβαλλόταν σε αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) για τον έλεγχο της κατάστασής του για περισσότερα από 30 χρόνια.

Οι γιατροί που παρουσίασαν τα δεδομένα ενόψει της συνόδου της Διεθνούς Κοινότητας για το AIDS (IAS) ανέφεραν πως η υπόθεση ανοίγει τον δρόμο για τη δυνατότητα πρόσβασης στη θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς με HIV και λευχαιμία, ιδιαίτερα καθώς ο δότης βλαστοκυττάρων δεν ήταν μέλος της οικογένειας του 66χρονου.

Η πρόεδρος της IAS Σάρον Λιούιν χαρακτήρισε τη θεραπεία «ιερό δισκοπότηρο» που δίνει «ελπίδα και έμπνευση», χωρίς να παραβλέψει όμως τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη διαδικασία.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η πρακτική είναι αποτελεσματική επειδή τα βλαστοκύτταρα του δότη έχουν μια συγκεκριμένη, σπάνια γενετική μετάλλαξη που σημαίνει ότι δεν έχουν τους υποδοχείς που χρησιμοποιούνται από τον HIV για τη μόλυνση των κυττάρων.

Ύστερα από τη μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε πριν από 3,5 χρόνια και τη χημειοθεραπεία που ακολούθησε, ο ασθενής του «City of Hope» σταμάτησε την αντιρετροϊκή αγωγή τον Μάρτιο του 2021. Σήμερα παρουσιάζει ύφεση - τόσο όσον αφορά τον ιό HIV όσο και τη λευχαιμία - για περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με τους γιατρούς.

