Μαξίμου - Τσίπρας: κόντρα για τους “πυροσβέστες της ξαπλώστρας” και το Κράτος

Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και η δριμεία κριτική που άσκησε για την αντιπολίτευση που ασκήθηκε την ώρα της μεγάλης μάχης με τις πυρκαγιές σε πολλά σημεία της Ελλάδας, με αιχμή την αναφορά του σε «πυροσβέστες της ξαπλώστρας», προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν πήρε κανένα μάθημα από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που έκαναν στάχτη 1,3 εκατ. στρέμματα, αλλά φέτος τη στιγμή που συντελείται ξανά μια τεράστια οικολογική καταστροφή έχει το θράσος να κουνάει και το δάχτυλο. Έχει το θράσος να εγκαλεί την αντιπολίτευση που αναδεικνύει τις ανεπάρκειές τους - όταν μόλις πριν λίγο καιρό οι ίδιοι δήλωναν πανέτοιμοι - για έλλειψη σεβασμού προς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στο πεδίο. Ο ίδιος που έπνιγε τους πυροσβέστες στα χημικά και τους κατάβρεχε με τις αύρες, ο ίδιος που τους έχει αφήσει χωρίς καμία στήριξη με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ο ίδιος που τους έχει αφήσει χωρίς συντονισμό. Μετά τις θριαμβολογίες πάνω στα καμένα της Πεντέλης, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση για να πετάξει από πάνω του την ευθύνη και για τη φετινή καταστροφή».

Σε σχόλιο του για την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει «Δεν υπάρχουν Πυροσβέστες της ξαπλώστρας κ. Πρωθυπουργέ αλλά Κυβέρνηση της ξαπλώστρας που 8 μέρες αφήνει να κατακαούν περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας την ώρα που στην Βουλή περνάει αντιπεριβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο για την άρση κάθε προστασίας των περιοχών αυτών!».

Κόντρα Τσίπρα – Οικονόμου για το Κράτος

Άλλο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο twitter, όπου ανέφερε τα ακόλουθα:

«Πώς λέγεται ένα Κράτος όπου διορίζονται 50 νέοι μετακλητοί κάθε μήνα, δαπανώνται 7,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις, 30 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς λογαριασμό, τα ΜΜΕ ταΐζονται με κρατικό χρήμα χωρίς κριτήρια και δημοσιογράφοι -εσχάτως και πολιτικοί αρχηγοί- παρακολουθούνται; Πάντως αυτό Κράτος Δικαίου δεν το λες… Κράτος λάφυρο, ίσως. Κράτος των κολλητών, ενδεχομένως. Κράτος της Δεξιάς, μπορεί. Κράτος ΙΧ, Κράτος ΑΕ και Κράτος τσιφλίκι, ακόμη πιο σωστά».

Η απάντηση του Μαξίμου

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ως απάντηση στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρονται τα εξής:

«Πώς λέγεται το κράτος που με 1.500 νέες ψηφιακές υπηρεσίες σταματά την ταλαιπωρία των πολιτών και την αναμονή σε ατέλειωτες ουρές; Πώς λέγεται το κράτος που στηρίζει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις με 43 δις ευρώ στη διάρκεια της πανδημίας και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εν μέσω τεράστιων παγκόσμιων κρίσεων; Πώς λέγεται το κράτος που μειώνει την ανεργία και δίνει διέξοδο στους νέους και τις παραγωγικές ηλικίες; Πώς λέγεται το κράτος που μειώνει 52 φόρους και αυξάνει το κατώτατο μισθό τόσο; Πώς λέγεται το κράτος που αποδίδει γρήγορα τις συντάξεις; Πως λέγεται ένα κράτος που μειώνει τις μεταναστευτικές ροές κατά 85% το 2020 και κατά 79% το 2021; Πώς λέγεται το κράτος που θωρακίζει τα εθνικά δίκαια και ισχυροποιεί την εθνική μας άμυνα; Πώς λέγεται το κράτος που προωθεί και εμπεδώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάλλοντας στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια των πολιτών; Λέγεται προφανώς σύγχρονο κράτος αποτελεσματικότητας, αλληλεγγύης, συνεχούς προσπάθειας για τη μείωση των ανισοτήτων, ανάπτυξης και προόδου. Οσο για τον κ. Τσίπρα, που διαμόρφωσε ένα κράτος αναποτελεσματικό, φορομπηχτικό και αδιάφορο για τον πολίτη, κολλημένος στα παλιά και αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με ψέματα και ανακρίβειες».

