Γαλλία: 100 βουλευτές “πυροβολούν” τον Ερντογάν

Σε ευθεία καταγγελία κατά του Προέδρου της Τουρκίας προχώρησαν οι 100 Γάλλοι βουλευτές.

Εκατό Γάλλοι βουλευτές κατήγγειλαν την "πολιτική πολέμου του πρόεδρου" της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά των Κούρδων της βόρειας Συρίας, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε χθες, Σάββατο.

"Καθώς η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν πολλαπλασιάζει τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη σκιά της παγκόσμιας συγκίνησης, σχεδιάζει να εξαπολύσει μια ακόμη αιματηρή επίθεση κατά των Κούρδων της βόρειας Συρίας", τονίζουν οι υπογράφοντες το άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Le Journal du Dimanche.

Ο Τούρκος πρόεδρος "επωφελείται από τον ρόλο του στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία για να λάβει τη λευκή επιταγή από την Ατλαντική Συμμαχία προκειμένου να εντείνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Συρία", εκτιμούν αυτοί οι βουλευτές και κομμουνιστές γερουσιαστές, της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI/ριζοσπαστική αριστερά), σοσιαλιστές, οικολόγοι αλλά και κάποιοι από τους Ρεπουμπλικανούς (LR/δεξιά) ή από το κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

"Οι δυτικές χώρες δεν πρέπει πλέον να στρέφουν αλλού το βλέμμα", δηλώνουν οι αιρετοί αυτοί που καλούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης "να εγγυηθούν την προστασία των Κούρδων μαχητών και των ενώσεών τους που βρίσκονται στο ευρωπαϊκό έδαφος".

Καλούν επίσης τη Γαλλία να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για "να κηρύξει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη βόρεια Συρία και να θέσει τους Κούρδους της Συρίας υπό διεθνή προστασία. Ζητούν η Αυτόνομη Διοίκηση Βόρειας και Ανατολικής Συρίας (Aanes) "να μπορεί να έχει διεθνή αναγνώριση".

Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον των Κούρδων μαχητών στη βόρεια Συρία, προκειμένου να δημιουργήσει μια "ασφαλή ζώνη", μετά μια επιχείρηση που πραγματοποίησε το 2019.

