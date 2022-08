Πολιτική

Έβρος: Πολιτική κόντρα για την διάσωση και την νησίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη ανέβηκε η αντιπαράθεση, μετά από τον εντοπισμό επί ελληνικού εδάφους και την παροχή βοήθειας στην ομάδα των παράτυπων μεταναστών.

Νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης πυροδότησαν οι εξελίξεις με την ομάδα των παράτυπων μεταναστών στον Έβρο, που μετά από την μετακίνηση τους από την νησίδα που βρισκόταν εκτός ελληνικής επικράτειας, ;όπως οι ίδιοι είπαν "κατ΄ εντολή των Τούρκων", τελικώς εντοπίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές και τους χορηγήθηκε βοήθεια.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social media αναφέρεται στη διάσωση από την Ελληνική Αστυνομία 38 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός έγραψε:

«Το περιστατικό διάσωσης 38 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο, αποδεικνύει πόσο ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη είναι η αποστολή της ελληνικής αστυνομίας στα ελληνοτουρκικά σύνορα που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Οι αστυνομικοί μας μαζί με τον ελληνικό στρατό, φρουροί των συνόρων, βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με επιχειρήσεις παράνομης διακίνησης παράτυπων μεταναστών από κυκλώματα και τη γειτονική Τουρκία. Η ελληνική αστυνομία σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ταυτόχρονα προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές. Αξίζει τον σεβασμό και την στήριξη όλων και όχι τις πρωτοφανείς συκοφαντικές επιθέσεις που δέχτηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση και διάφορους άλλους τις τελευταίες ημέρες».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου στον Έβρο όπου βρίσκονται οι 37 μετανάστες που περισυνελέγησαν χθες. Ο κ. Νότης Μηταράκης μετά το πέρας της επίσκεψής του σημείωσε πως πρόκειται για μία ομάδα 38 μεταναστών, 35 Σύριοι και 3 Παλαιστίνιοι, πως είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους και πως μία γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην συνέχεια ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως από τις καταθέσεις των μεταναστών προκύπτει ότι “ήρθαν από την τουρκική όχθη του ποταμού και σπρώχτηκαν προς τη νησίδα, από τις τουρκικές αρχές. Επισήμως οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν αυτούς τους μετανάστες εντός Τουρκίας, δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το Διεθνές Δίκαιο”.

Τέλος ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως ένα 5χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος. “Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά του”.

Πολιτική κόντρα

Σε σχόλια του στα social media, ο Αλέξης Τσίπραςγράφει «Ψέματα για τις υποκλοπές, μέχρις ότου δεν μπορούσαν πια να διαψεύσουν τα αδιάψευστα. Ψέματα για τους «καταραμένους του Έβρου», που τους δήλωναν ακόμα και σε θεσμικές ενημερώσεις ανύπαρκτους, ενώ αυτοί αργοπέθαιναν για μέρες σε μια νησίδα του ποταμού. Ψέματα ακόμα και για το νεκρό πεντάχρονο παιδί, που άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητο και θάφτηκε από την αβοήθητη μητέρα του. Κυβερνούν με ψέματα, ελεγχόμενη ενημέρωση και παράνομες παρακολουθήσεις. Αλλά τάχα τα σύνορα δεν μπορούσαν να τα «παρακολουθήσουν». Και σήμερα ούτε μια συγγνώμη, καμιά τύψη, καμιά νύξη ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Έχουν ακόμη και οι λέξεις χάσει το νόημα τους».

Ψέματα για τις υποκλοπές, ψέματα για τους «ανύπαρκτους» του Έβρου.

Ψέματα ακόμα και για το νεκρό 5χρονο παιδί.

Κυβερνούν με ψέματα και παράνομες παρακολουθήσεις.

Αλλά τάχα τα σύνορα δεν μπορούσαν να τα «παρακολουθήσουν».

Και σήμερα ούτε συγγνώμη. Καμιά τύψη, καμιά νύξη ανθρωπιάς. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 16, 2022

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «Το τραγικό συμβάν στον Έβρο με τον πολυήμερο εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών σε νησίδα του ποταμού και την επιβεβαίωση του θανάτου ενός παιδιού, υποσημειώνουν τα τρωτά σημεία της μεταναστευτικής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής προτίθεται να θέσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο το περιστατικό προκειμένου να απαντηθεί κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκαν οι 38 Σύροι πρόσφυγες στη νησίδα, πώς συντελέστηκε ο πολυήμερος εγκλωβισμός τους εκεί, ποιες ήταν οι ενέργειες των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους και ποια ήταν η στάση των τουρκικών αρχών. Η φύλαξη των συνόρων και η παράλληλη απαρέγκλιτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ουσιαστική αποτροπή της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία και η δίκαιη κατανομή στην φιλοξενία των αιτούντων άσυλο και προσφύγων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών πρέπει να αποτελούν τα συστατικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής».

«Η φρίκη που έζησαν δεκάδες πρόσφυγες στον Έβρο, η απώλεια της ζωής ενός ακόμα μικρού παιδιού, όπως και το άθλιο "κρυφτούλι" της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης για τη διάσωση των κατατρεγμένων ανθρώπων, αποκαλύπτει για πολλοστή φορά τη χρεοκοπία της επικίνδυνης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, συνολικά της πολιτικής της ΕΕ στο προσφυγικό την οποία η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα αφήνουν στο απυρόβλητο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Μετά από τόσες μέρες μιας σύγχρονης τραγωδίας για τους πρόσφυγες που είχαν κακοποιηθεί και επαναπροωθηθεί παράνομα από τις ελληνικές αρχές και αφού πρώτα χάθηκε η ζωή της 5χρόνης Μαρίας, η Κυβέρνηση ανακάλυψε τους "ανύπαρκτους" πρόσφυγες σε ελληνικό έδαφος στον Έβρο, κόντρα στην αφήγηση των ακροδεξιών τρολς της, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του υπόλοιπου φασιστικού εσμού. Η κατάληξη μάλιστα αυτής της ανθρωπιστικής τραγωδίας "ντύθηκε" με επίσημες ανακοινώσεις "διάσωσης", αφού πρώτα είχε προηγηθεί όμως, ένας ακόμα διεθνής διασυρμός της χώρας μας από την "αξιόπιστη" κατά τα άλλα Κυβέρνηση της Μητσοτάκης Α.Ε.. Βέβαια ακόμα κι αυτή η "διάσωση" έχει διάφορες σκιές και θολά σημεία, μιας και φέρονται όσοι πλησίασαν τους πρόσφυγες από τις ελληνικές αρχές να είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν βρετανοί δημοσιογράφοι. Τελικά το κράτος του κ. Μητσοτάκη λειτουργεί με όρους παρακράτους σε όλα τα πεδία;

Απαιτούνται απαντήσεις από την "επιτελική" Κυβέρνηση και τον ανεκδιήγητο κ. Μηταράκη που παραπλανούσε μέχρι και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την ώρα που η Κυβέρνηση δεν συμμορφωνόταν σε 4 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ως πότε η σημερινή Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως και όσες στήριξαν τις πολιτικές της Ε.Ε. (Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας κλπ) και όσοι χαιρέτιζαν τους φράχτες της ντροπής, του μίσους και του αίσχους, θα εγκληματούν στο όνομα μας, στο όνομα όλων των ευρωπαίων πολιτών, σε βάρος κατατρεγμένων ανθρώπων απαντώντας στην εργαλειοποίηση του Ερντογάν με περαιτέρω εργαλειοποίηση, πνιγμούς και μισανθρωπισμό;».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Στίβος - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: “Χρυσή” η Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην

Τουρκμενιστάν: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή πήγε σε κέντρο αισθητικής