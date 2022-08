“Θρίλερ” με δύο σορούς σε Κέα και Σαρωνικό

Κοινωνία

Άγνωστο αν ανήκουν στους δύο αγνοούμενους κολυμβητές στο Σούνιο.



Συνεχίζεται το θρίλερ που ξεκίνησε από την πρώτη εβδοδμάδα του Αυγούστου, με τους δύο κολυμβητές, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στα Λεγραινά Σουνίου κι έκτοτε δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν πριν από λίγες ημέρες δυο σοροί, η μια ενός άντρα στην Κέα και η άλλη μιας γυναίκας στα δυτικά της νησίδας Αγίου Γεωργίου Σαρωνικού. Η αναγνώρισή τους ήταν αδύνατη, καθώς βρίσκονται σε προχωρημένη σήψη και για τον σκοπό αυτό, έχει γίνει εξέταση DNA τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται, ώστε να προχωρήσει η ταυτοποίησή τους.

Θυμίζεται πως στις 7 Αυγούστου δύο κολυμβητές, ένας 46χρονος και μια 62χρονη εξαφανίστηκαν την ώρα που κολυμπούσαν στην παραλία Καπέ. Οι λιμενικές Αρχές ειδοποιήθηκαν από ιδιώτη περίπου στις 01:50 τα ξημερώματα της επόμενης. Έπειτα από έλεγχο στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας τους. Επίσης διενεργήθηκε έλεγχος και στην ευρύτερη περιοχή από ξηράς και εντοπίστηκε σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο το οποίο κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον 46χρονο.

