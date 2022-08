Πολιτική

Βουλή: “Μάχη” Μητσοτάκη - Τσίπρα για τις υποκλοπές... με “φόντο” τις εκλογές

Σε υψηλούς τόνους, με "πυρά", αντεγκλήσεις και αιχμές, διεξήχθη η συζήτηση στην Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών, για το θέμα των παρακολουθήσεων.



Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξαν πυρά για μία σειρά θεμάτων, τόσο στις πρωτολογίες τους όσο και στις δευτερολογίες τους, με τον πρωθυπουργό να προκαλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, λέγοντας μάλιστα ότι «αν δεν το κάνετε θα είστε θρασύδειλος πολιτικός». Ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «τη δυσπιστία του ελληνικού λαού την έχετε δεδομένη και πολύ σύντομα η δυσπιστία αυτή θα μετατραπεί σε ψήφο αλλαγής».

Νωρίτερα, σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Σας έχουν καταγγείλει πρώην συνεργάτες σας Πανούσης, Βαλαβάνη, Λαφαζάνης, Κοτζιάς και Βαρουφάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επί Ρουμπάτη η ΕΥΠ λειτουργούσε και κατά της κυβέρνησής μας».

Ωστόσο, η Νάντια Βαλαβάνη και ο Γιάννης Πανούσης διέψευσαν ότι έκαναν καταγγελία ότι παρακολουθούνταν. Οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν δηλώσεις στις οποίες σημειώνουν ότι ουδέποτε έκαναν σχετική καταγγελία.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αρχικά είπε μεταξύ άλλων πως «Συλλογικά λάθη όλων των κυβερνήσεων πρέπει να βρουν την ώριμη συλλογική υπέρβαση τους» συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «όταν πληροφορήθηκα την νόμιμη επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν δίστασα να παραδεχτώ πως ήταν λάθος. Ακολούθησαν οι αλλαγές προσώπων στην ΕΥΠ και την ΓΓ του πρωθυπουργού. Και στη συνέχεια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την βελτίωση της λειτουργίας της ΕΥΠ, ενώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα να έρθει η υπόθεση στην Ολομέλεια, στην επιτροπή διαφάνειας και για σύσταση εξεταστικής επιτροπής». «Καμία πρωτοβουλία μας δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό εθνικό έργο, που επιτελεί η ΕΥΠ» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως θα πρέπει «να βελτιώσει και όχι να βαλτώσει τη δράση της. Γιατί είναι αυτή που συνέβαλε ώστε να μας βρει έτοιμους η μαζική εισβολή μεταναστών στον Έβρο το 2020».

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «υπόλογο για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα», «κατηγορούμενο για μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή, για υπονόμευση της λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος και κατάλυση των στοιχειωδών εγγυήσεων του Κράτους δικαίου». Στην πρωτολογία του στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατηγόρησε ευθέως τον κ. Μητσοτάκη ότι εκείνος έδωσε εντολή παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη για να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών και ότι είναι «ο ιθύνων νους αυτής της παρακρατικής λειτουργίας».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η τριτολογία του Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε μεταξύ άλλων: «Εντυπωσιάζομαι από την αγάπη την οποία δείχνει ο κ. Τσίπρας στις απόψεις του κ. Βενιζέλου, αναρωτιέμαι αν είχε την ίδια άποψη όταν επιχείρησε να τον σύρει στο ειδικό δικαστήριο». «Έχουμε βασική διαφορά ερμηνείας του Συντάγματος. Οφείλω να καταθέσω τον εκτελεστικό νόμο του Συντάγματος του 1974, ο νόμος 2225, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο για άρση του απορρήτου για λόγους ασφαλείας. Αν ήθελε εξαίρεση βουλευτών, αυτό θα μνημονευόταν στο σχετικό νόμο» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Υπάρχει ζήτημα ουσιαστικό διάκρισης. Θεωρούμε ότι κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται από δυνατότητα παρακολούθησης για θέματα εθνικής ασφάλειας αλλά πρέπει για πολιτικά πρόσωπα να είναι εξαιρετικά στοιχειοθετημένη» είπε και συμπλήρωσε: «Είπατε κ. Τσίπρα ότι επί των ημερών σας ότι δεν γινόταν καμία παρακολούθηση δημοσιογράφου ή πολιτικού. Μετά είπατε δεν έδωσα εγώ εντολή. Επί των ημερών σας ήταν 54.000. Μία μία τις κοιτάξατε; Άλλη δουλειά δεν είχατε να κάνετε; Εγώ δεν γνώριζα καμία. Σας το είπα εξαρχής».

Εν τω μεταξύ, οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε σε όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε ανέφερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, οτιδήποτε από αυτά που μνημόνευεσε ως "ψέματα" ο κ. Τσίπρας, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και λαμβάνοντας τον λόγο "επί προσωπικού" αμέσως μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. "Δηλώνω ευθέως, παρισταμένων των βουλευτών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, που βρίσκονταν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ότι εγώ, ουδέποτε ανέφερα οτιδήποτε από αυτά που είπατε […] Δεν είπα κουβέντα για αυτά. Μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά" είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Απευθυνόμενος μάλιστα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ίδιας επιτροπής Γιώργο Κατρούγκαλο, είπε: Σε παρακαλώ, τώρα, Γιώργο, να αναφέρεις στον αρχηγό σου, εάν εγώ είπα τίποτα από αυτά που μνημόνευσε ως ψέματα".

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, απευθύνθηκε στη ομιλία στη Βουλή, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον προκάλεσε να απαντήσει: Αν αποτελεί ο Νίκος Ανδρουλάκης απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, γιατί παρακολουθείτο και ποιός έδωσε την εντολή. Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συγκάλυψη της αλήθειας και των ενόχων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανέφερε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αφού το 2022 αναβιώνει η περίοδος 1990-1993 και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στο ερώτημα για το ποιοί άλλοι πολιτικοί ή παράγοντες του δημόσιου βίου παρακολουθούνται. Έβαλε κατά του Πρωθυπουργού ζητώντας να πει την αλήθεια και να απαντήσει στο ερώτημα; Ποιοι άλλοι πολιτικοί μπορεί να παρακολουθούνται. Επίσης ο Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε την αναφορά του κ. Μητσοτάκη για το «όποιος ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ», λέγοντας ότι όποιος ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας. «Ψηφίζει να φύγουν και η δύο. Συνεχίζουμε με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ», συμπλήρωσε ο κ. Κατρίνης ασκώντας έντονη κριτική και στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Το σκοτεινό, όσο και επικίνδυνο, όπως ανέφερε, θεσμικό πλαίσιο παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών κατήγγειλε στη Βουλή, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων, συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας, με τον τρόπο αυτό, και τις ευθύνες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με το περιεχόμενο της εξεταστικής επιτροπής, ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «αυτονόητο και αναγκαίο» να προστεθεί συγκεκριμένα ως αντικείμενό της και η υπόθεση του συνόλου παρακολουθήσεων - υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, από την πρώτη σχετική καταγγελία μέχρι σήμερα. Όσο για την πρόταση της ΝΔ να επεκταθεί σε βάθος 10ετίας ο χρόνος διερεύνησης της εξεταστικής επιτροπής, «μάλιστα και χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά και χωρίς στοιχεία», όπως είπε, είναι, πρόσθεσε, «λίγο πολύ αυτό που λέει ο λαός μας: 'Στρίβειν δια του αρραβώνος'. Μπας και καταφέρει να βγει από την πολύ δύσκολη θέση του υπόλογου… Αλλά δεν θα τα καταφέρει». Επιπλέον, «και στην εξεταστική επιτροπή και σε άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποκαλυφθούν -όσο φυσικά αυτό είναι δυνατό, γιατί εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες- οι πτυχές αυτών των υποθέσεων».

Σκληρή κριτική, τόσο στη κυβέρνηση όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγορώντας και τα τρία κόμματα ότι «μετέτρεψαν την ΕΥΠ σε εργαλείο παρακολούθησης των αντιπάλων τους». Μάλιστα, στην δευτερολογία του επέμεινε στην κατηγορία ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετέτρεψαν την ΕΥΠ ως κομματικό τους παραμάγαζο, και ότι κρύβουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Έντονα επικριτικός για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, εμφανίστηκε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, καταλογίζοντας προσωπικές ευθύνες στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής -η οποία θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Ολομέλεια- με την προϋπόθεση, όπως είπε, ότι θα διευρυνθούν και προηγούμενες παρακολουθήσεις.

