Τουρκία: επιχειρήσεις με νεκρούς στο Βόρειο Ιράκ

Για νεκρούς Κούρδους κάνει λόγο του Υπουργείο Άμυνας της χώρας

Ο τουρκικός στρατός "εξουδετέρωσε" επτά μέλη του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) σε μια επιχείρηση στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία εξαπολύει τακτικά αεροπορικά πλήγματα στο γειτονικό Ιράκ στο πλαίσιο της επίθεσής της εναντίον μαχητών του PKK που έχουν εκεί τη βάση τους.

"Οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης", ανέφερε το υπουργείο στο Twitter. Χρησιμοποιεί συνήθως τη λέξη "εξουδετέρωσε" με την έννοια "σκότωσε".

Το PKK ξεκίνησε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984 και περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

