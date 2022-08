Κόσμος

Κιζίλελμα: Το αόρατο μαχητικό drone της Τουρκίας (βίντεο)

To νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος (UAV) Κιζίλελμά (Κόκκινη Μηλιά) παρουσιάστηκε στην έκθεση TEKNOFEST που πραγματοποιήθηκε στη Σαμψούντα.

To νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος (UAV) Κιζίλελμά (Κόκκινη Μηλιά) το οποίο είναι εξοπλισμένο και αόρατο στα ραντάρ παρουσιάστηκε στην έκθεση TEKNOFEST που πραγματοποιήθηκε στη Σαμψούντα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, είναι εξοπλισμένο με ραντάρ «AESA» για συστήματα ανίχνευσης και στόχευσης και κινείται στα 900 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μπορεί να μεταφέρει 1.500 κιλά πυραύλων και βομβών, πετά σε υψόμετρο 12.000 μέτρων, σχεδιάστηκε για να είναι stealth (αόρατο στα ραντάρ), ενώ μπορεί να μείνει στον αέρα για 5-6 ώρες. Είναι αυτόνομο, μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί μόνο του και να μεταφέρει βάρος 6 τόνων.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ντρόουνς BAYKAR, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ είπε ότι το κόστος για το K?z?lelma δεν θα είναι υψηλό και ότι στόχος είναι να πετάξει το πρώτο τρίμηνο του 2023. Όπως είπε η μαζική παραγωγή θα ξεκινήσει το αργότερο εντός 2 ετών.

