Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνώς διωκόμενης για απάτες

Νεαρή η οποία καταζητείτο από δύο χώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες μια 26χρονη γυναίκα εις βάρος της οποίας εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις Αυστριακές και Ουγγρικές Αρχές, για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από το 2016 έως το 2021.

Η 26χρονη γυναίκα, η οποία αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας, κατηγορείται για διαδικτυακές επιθέσεις σε εταιρείες και διαδικτυακές απάτες με δημιουργία ψεύτικων προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με τους συνεργούς της είχαν καταφέρει να αποσπάσουν παράνομα 323.000 ευρώ και να τα μεταφέρουν σε πολυάριθμους λογαριασμούς τραπεζικών καταστημάτων σε Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία και Κίνα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

