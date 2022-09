Αθλητικά

Eurobasket: Το Μαυροβούνιο “λύγισε” την Βουλγαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο Μαυροβούνιο κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Βουλγαρίας στην Τιφλίδα.

Έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαυροβούνιο κατάφερε να κάμψει με 91-81 την αντίσταση της Βουλγαρίας στην Τιφλίδα, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του 1ου Ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022.

Το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο βρήκε τους Βούλγαρους μπροστά στο σκορ με έναν πόντο (46-45), χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Σάσα Βενέζκοφ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 26 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς έκανε ένα σερί 12-0 και προηγήθηκε ακόμα και με δέκα πόντους (57-67). Ωστόσο, ανάλογη ήταν η αντίδραση της Βουλγαρίας στην τελευταία περίοδο, όταν και πήρε και πάλι τα ηνία με 75-73.

Εκεί «μίλησαν» οι Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς (23π., 6ριμπ, 5ασ), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (17π, 9ριμπ), Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (17π) και Νεμάνια Ράντοβιτς (16π, 7ριμπ) για να αποκαταστήσουν την τάξη υπέρ του Μαυροβουνίου για το τελικό 81-91. Το Μαυροβούνιο είναι πια στο 2-1 στο 1ο Όμιλο, ενώ η Βουλγαρία του Ροσέν Τσβέτκοφ Μπαρτσόφκι γνώρισε την τρίτη ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 46-45, 58-67, 81-91.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής