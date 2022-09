Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαδόπουλος για Ναυάγιο Ζακύνθου: Τα πρανή θα καταρρεύσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποίηση του σεισμολόγου για νέα κατάρρευση των βράχων στην πιο γνωστή παραλία της χώρας.

Τον κώδωνα του κινδύνου για το Ναυάγιο της Ζακύνθου έκρουσε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην παραλία.

Μέσω ανάρτησής του, προειδοποίησε ότι, με ή χωρίς σεισμό «τα επικρεμάμενα κατακόρυφα πρανή» θα καταρρεύσουν στην παραλία που συνωστίζονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες.

Η ανάρτηση του σεισμολόγου

Ειδήσεις σήμερα:

Τα τουρκικά ΜΜΕ κλιμακώνουν την ένταση με την Ελλάδα (βίντεο)

Ομαδικό βιασμό καταγγέλει 16χρονη

Ζελένσκι: Θέσαμε υπό τον έλεγχό μας τρεις οικισμούς στα νότια και στα ανατολικά