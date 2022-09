Κόσμος

Σιρίν Άμπου Άκλεχ: Ισραηλινός στρατιώτης σκότωσε “κατά λάθος” τη δημοσιογράφο του Al Jazeera

Η πρώτη παραδοχή του Ισραήλ για τη δολοφονία της Αμερικανο-παλαιστίνιας δημοσιογράφου, η οποία έπεσε νεκρή με το γιλέκο που έγραφε “Press”.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε για πρώτη φορά σήμερα ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» η δημοσιογράφος του αραβικού δικτύου Al Jazeera, Σιρίν Άμπου Άκλεχ, να σκοτώθηκε τον Μάιο κατά λάθος από έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Η Αμερικανο-παλαιστίνια δημοσιογράφος σκοτώθηκε από σφαίρα στις 11 Μαΐου ενώ κάλυπτε μια επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην Τζενίν, το προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μια μονάδα των ειδικών δυνάμεων επιχειρούσε να συλλάβει «υπόπτους», γεγονός που οδήγησε σε ένοπλες συγκρούσεις.

Μετά τον θάνατο της Σιρίν Άμπου Άκλεχ, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με την ένδειξη «Τύπος» (Press) και κράνος, η Παλαιστινιακή Αρχή και το Al Jazeera κατηγόρησαν αμέσως τον ισραηλινό στρατό ότι την σκότωσε. Το Ισραήλ απέρριπτε την κατηγορία, παρά τις δημοσιογραφικές έρευνες και μια έκθεση του ΟΗΕ που έκανε λόγο για ισραηλινά πυρά, αλλά όχι σκόπιμα.

Σήμερα ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα «οριστικά συμπεράσματα» της έρευνάς του και παραδέχτηκε ότι ένας στρατιώτης πυροβόλησε προς την κατεύθυνση της δημοσιογράφου, επειδή έκανε λάθος για την ταυτότητά της: «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κυρία Άμπου Άκλεχ να χτυπήθηκε κατά λάθος από πυρά του ισραηλινού στρατού που στόχευαν υπόπτους, τους οποίους είχαμε ταυτοποιήσει ως ένοπλους Παλαιστίνιους». Ο στρατός εξηγεί επίσης ότι εξέτασε «χρονολογικά» τα γεγονότα, ανέλυσε την τοποθεσία, τα βίντεο και τους ήχους που καταγράφηκαν επί τόπου, προχώρησε ακόμη και σε «προσομοίωση της σκηνής» ενώ Ισραηλινοί εμπειρογνώμονες έκαναν βαλλιστική εξέταση της σφαίρας, παρουσία εκπροσώπων της Επιτροπής Συντονισμού Ασφαλείας των ΗΠΑ για το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή.

Λόγω της «κακής κατάστασης της σφαίρας», είναι «δύσκολο» να εξακριβωθεί η προέλευσή της, πρόσθεσε ο στρατός, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να δηλώσει «ανεπιφύλακτα» τη βεβαιότητά του για το από πού προήλθε η μοιραία βολή. Ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος, στην ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους, δήλωσε όμως ότι «είμαστε 100% βέβαιοι» ότι κανένας στρατιώτης δεν πυροβόλησε σκόπιμα εναντίον της δημοσιογράφου ή άλλων προσώπων που δεν εμπλέκονταν στην επιχείρηση.

Μια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τον Ιούλιο, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Άμπου Άκλεχ πιθανότατα σκοτώθηκε από πυρά που προήλθαν από ισραηλινές θέσεις αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις που να υποδηλώνουν ότι στοχοθετήθηκε σκοπίμως από τις ισραηλινές δυνάμεις.

