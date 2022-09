Πολιτική

Δένδιας: Οι επιστολές του σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ για τις προκλήσεις της Τουρκίας (εικόνες)

Στην δημοσιότητα οι επιστολές του Νίκου Δένδια προς την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη. Γίνεται λόγος για άνευ προηγουμένου προκλήσεις της Τουρκίας.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Tο Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τις επιστολές του Νίκου Δένδια προς την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες γίνεται λόγος για άνευ προηγουμένου προκλήσεις της Τουρκίας.

Οι επιστολές σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και Ηνωμένα Έθνη δημοσιοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν στο Παρίσι, αλλά και τις επαφές που θα έχει ο πρωθυπουργός στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και εμπεριέχουν αυτούσιες τις ευθείες απειλές του Ταγίπ Ερντογάν κατά της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας, ώστε να τεκμηριωθεί η επιχειρηματολογία της Αθήνας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί ευθέως τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Τουρκία ότι η άκρως επιθετική ρητορική μαζί με τις ολοένα και αυξανόμενες παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου, αλλά και απόφαση Ερντογάν να κόψει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με την Ελλάδα αποτελούν τις δύο όψεις της αναθεωρητικής ατζέντας, που χτίζει επί μακρόν η Τουρκία.

Η επιστολή προς Αντόνιο Γκουτέρες

Η επιστολή προς Γενς Στόλτενμπεργκ

Η επιστολή προς Ζοζέπ Μπορέλ

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές αποδομούν σε σημερινό τους σχόλιο τουρκικές αιτιάσεις, όπως αυτές περιγράφονται σε επιστολή που απέστειλε η Τουρκία σε διεθνείς οργανισμούς και χώρες της ΕΕ κάνοντας λόγο για παράνομους και μονομερείς ισχυρισμούς. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, "οι εν λόγω αιτιάσεις, ουδεμία βάση έχουν, αντιθέτως αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δυστυχώς, η επιστολή αυτή αποτελεί μνημείο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνάει τα όρια της λογικής και πλέον κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ".





