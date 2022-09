Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος, η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο “σταυρός” (βίντεο)

Με αναφορά στην εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ, ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα, τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται και έχει πλανήτες σε τέσσερα σημεία, είχε «σταυρό» όπως λέμε, τότε σημαίνει πως θα περάσει πολλά στην ζωή του. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε «σταυρό» στα σταθερά ζώδια», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη σε όσα είχε γράψει για εκείνη πριν από έναν χρόνο.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις των ζωδίων για το τριήμερο, η αστρολόγος είπε πως «είμαστε στην πανσέληνο και συμμετέχει ο Ποσειδώνας, που εκτός από τα όσα καλά, είναι απατηλός και σηματοδοτεί την πλάνη, για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

«Προσέξετε πολλά από όσα θα ακούσετε τριγύρω σας αυτές τις ημέρες γιατί μπορεί να υπάρχει πλάνη. Προσέξτε το υγρό στοιχείο και τις συναλλαγές τις επόμενες ημέρες», προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «Ο Άρης θα μείνει για πολύ καιρό στους Διδύμους και θα δούμε πολλά πράγματα που θα έχουν σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους φοιτητές και με εξεγέρσεις».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

