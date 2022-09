Κοινωνία

Κορωπί: Χειροπέδες σε φυγόποινο για διακεκριμένες κλοπές

Ο συλληφθείς ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε φορτηγά και πουλούσε τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τους με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου, ένας 50χρονος, στο Κορωπί, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της σύλληψης του ο κατηγορούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές φορτηγών οχημάτων, από μάντρες-χώρους στάθμευσης φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα, αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν τα εξαρτήματα-ανταλλακτικά τους προς πώληση.

Ο 50χρονος αποκόμισε από τις προαναφερόμενες παράνομες δραστηριότητές του, χρηματικό όφελος τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

