Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: αποκλείεται η συνεργασία ΝΔ με ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο Υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης για την ενεργειακή κρίση, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τις εκλογές, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την ενεργειακή κρίση αλλά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ.

Αφού ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, ο υπουργός απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο Γιώργος Παπαδάκης και οι συνεργάτες του.

Όσον αφορά το εάν είναι "κωλοτούμπας" για τη στάση του σχετικά με τον εκλογικό νόμο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε πως "οι εσωτερικές μας συζητήσεις, δεν μπορούν να γίνονται δημόσιες."

"Όσο η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχουμε ρεκόρ τουριστικών εισροών, ρεκόρ επενδύσεων, αυτό το ρεκόρ πρέπει να μεταφράζεται σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες." συνέχισε ο Υπουργός.

Και στη συνέχεια ανέφερε: "Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μόνο μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η αύξηση του φόρου των καυσίμων, έχει επιστραφεί στους πολίτες με τα επιδόματα."

Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ανέφερε: "Από 50 εκατ. που παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κάναμε 300. Κάντε την πράξη. Όσες φορές περισσότερο είναι το επίδομα, τόσες φορές καλύτερος είναι ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα. Τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση ιδιαίτερα για την ενέργεια, είναι τα πιο πολλά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε μια κυβέρνηση απολύτως δίπλα στον πολίτη, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του και σε αυτή την κρίση."

Επιπλέον, σχετικά με την επιδότηση ξυλείας, ανέφερε πως έχει συγκαλέσει συμβούλιο για να γίνει άμεσα παρέμβαση στην τιμή της ξυλείας και του πέλλετ.

Όσον αφορά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης από τα κόμματα αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως αποκλείεται η συνεργασία ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ μεταβάλλεται σε κόμμα αριστερής διαμαρτυρίας. Η θα έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας των υπολοίπων κομμάτων.

Τέλος, αναφέρθηκε πως η κυβέρνηση αύξησε τις συντάξεις για πρώτη φορά από το 2010.

