Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Πυργαγιά σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα, στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο κέντρο της Αθήνας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Φυλής.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά.

