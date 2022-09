Αθλητικά

Πάλη - Πρεβολαράκη: Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

«Χάλκινη» επιστρέφει στην Ελλάδα, από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης, η Μαρία Πρεβολαράκη.

Ακόμα μία τεράστια επιτυχία στην πλούσια καριέρα της πρόσθεσε η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η «Κυρία» της ελληνικής πάλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι και κράτησε για ακόμα μία φορά ψηλά την Ελλάδα.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο αντιμετώπισε την Λουσία Γιαμιλέθ Γέπεζ Γκουζμάν από το Εκουαδόρ και χρειάστηκε κάτι λιγότερο από δύο λεπτά για να φτάσει σε μία τεράστια νίκη.

Αρχικά η νεαρή αντίπαλός της την αιφνιδίασε και κατάφερε στα πρώτα δευτερόλεπτα να προηγηθεί 4-0.

Η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στην Μαρία Πρεβολαράκη, καθώς «κλείδωσε» την 21χρονη και με συνεχόμενους πόντους έφτασε στο 14-4, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με τεχνική υπεροχή και το ρολόι να δείχνει 4.16 πριν την ολοκλήρωση του μικρού τελικού.

