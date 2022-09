Life

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)

Τι είπε για την Μάρθα Καραγιάννη και την συμπαράσταση της, αλλά και για την δραματική καταμέτρηση της για σκηνοθέτες και πρωταγωνιστές με τους οποίους συνεργάστηκε.

Η Μαίρη Χρονοπούλου μίλησε την Δευτέρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την απώλεια της Μάρθας Καραγιάννη.

Μιλώντας με τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου, η Μαίρη Χρονοπούλου είπε «πέρασα μια “άσπρη νύχτα”, φοβερή…. Αισθάνομαι μόνη μου! Απόψε όλη την νύχτα που μετρούσα και καταμετρούσα δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Αισθανόμουν ότι είμαι μέσα σε μια μεγάλη αλάνα και αισθάνομαι μονάχη και εγκαταλελειμμένη. Με ποιον θα δουλέψω, με ποια θα μιλήσω;».

Νωρίτερα ανέφερε πως «έκανα μια λίστα και είδα ότι όλοι οι σκηνοθέτες που με έχουν σκηνοθετήσει και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, από τον Γιάννη Δαλιανίδη μέχρι τον Μίνω Βολανάκη, έχουν πεθάνει όλοι, έχουν φύγει όλοι».

Συνέχισε λέγοντας «Μετά μέτρησα όλους τους συμπρωταγωνιστές μου… έχουν πεθάνει όλοι, ο τελευταίος ήταν ο Κωστάκης (ενν. ο Καζάκος) με τον οποίο είχα κάνει τρεις ασπρόμαυρες ταινίες», ενώ με ανακούφιση ανέφερε πως «ευτυχώς τον κύκλο τον δημοσιογράφων που είναι φίλοι μου δεν τον έπιασε ακόμη ο Χάρος».

«Δεν μπορώ να αντέχω ότι είμαι η τελευταία, δεν το μπορώ, δεν το θέλω.. Νιώθω απερίγραπτα μόνη, μια μοναξιά τεράστια», είπε η Μαίρη Χρονοπούλου, λέγοντας «δεν είμαι κοριτσάκι, έχω περάσει τα 80, η Μάρθα ήταν 6 χρόνια νεότερη μου, αυτό το καλό, κάλλιστο πλάσμα».

«Όταν εγώ 20 χρόνια εγώ πέθαινα στα νοσοκομεία, ελάχιστοι έρχονταν να με δουν. Η Μάρθα ερχόταν να με δει, να μου φέρει ένα λουλουδάκι και δεν είμασταν φίλες, συμπαθιόμασταν απλά. Άλλες φίλες μου δήθεν δεν πήραν ούτε ένα τηλέφωνο», είπε η Μαίρη Χρονοπούλου, εμφανώς συγκινημένη.

