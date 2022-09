Κόσμος

Ρωσία – επιστράτευση: Ο Ζελένσκι προτρέπει τους Ρώσους να διαδηλώσουν

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, κάλεσε τους Ρώσους να φύγουν για να μην πάνε στρατιώτες ή στην αντίθετη περίπτωση να παραδοθούν στον ουκρανικό στρατό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε χθες Πέμπτη τους Ρώσους να διαδηλώσουν εναντίον της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε το Κρεμλίνο και τους κάλεσε, εφόσον αναπτυχθούν στο έδαφος της χώρας του, να παραδοθούν στον ουκρανικό στρατό.

«55.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο μέσα σε διάστημα έξι μηνών (…) Θέλετε περισσότερους; Όχι; Διαδηλώστε λοιπόν! Αγωνιστείτε! Φύγετε! Ειδάλλως παραδοθείτε (στον ουκρανικό στρατό)!», δήλωσε στα ρωσικά ο ουκρανός πρόεδρος στην αρχή της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του.

«Είστε ήδη συνεργοί σε όλα τα εγκλήματα (του ρωσικού στρατού), σε δολοφονίες και βασανιστήρια με θύματα Ουκρανούς. Γιατί σιωπάτε;», τόνισε ο Ζελένσκι.

Υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κινητοποιήσει «έως και ένα εκατομμύριο άνδρες». Επισήμως, το Κρεμλίνο αναφέρθηκε σε μερική επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων.

«Είναι ώρα επιλογής για εσάς. Για τους άνδρες στη Ρωσία, είναι η επιλογή να πεθάνουν ή να ζήσουν, να μείνουν ανάπηροι ή να κρατήσουν την υγεία τους. Για τις γυναίκες στη Ρωσία, η επιλογή είναι να χάσουν για πάντα τους συζύγους, τους γιους, τα εγγόνια τους ή να προσπαθήσουν τουλάχιστον να αποτρέψουν τον θάνατό τους. Κατά του πολέμου, κατά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου (του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν)», συνέχισε ο ουκρανός πρόεδρος.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν την Τετάρτη στη διάρκεια διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info.

Μετά την κήρυξη μερικής επιστράτευσης, αναφέρθηκε συνωστισμός στα χερσαία σύνορα της Ρωσίας, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θέλησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Δεν υπήρξε διαθέσιμη εκτίμηση του αριθμού αυτού, υπογραμμίζει το Γαλλικό Πρακτορείο. Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις σχετικές αναφορές, κάνοντας λόγο για «υπερβολές».

