Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: του υποσχέθηκε να τον κάνει influencer... και εξαφανίστηκε με χιλιάδες ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο, ο άγνωστος κατάφερε να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό προσεγγίζοντας το θύμα μέσω λογαριασμού στο Instagram.

Ακόμη μία ηλεκτρονική απάτη συνέβη αυτή τη φορά στο Ηράκλειο με θύμα έναν νεαρό Instagrammer.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η ιστορία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 όταν ο 29χρονος νεαρός έλαβε προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο Instagram από έναν άγνωστο που του ζητούσε να καταθέτει χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό με την υπόσχεση ότι σύντομα θα είχε πολλαπλάσιο όφελος, καθώς θα τον έκανε influencer.

Ο νεαρός μέσα σε 25 ημέρες κατέθεσε σε 4 διαφορετικούς λογαριασμούς του εξωτερικού συνολικά… 12.500 ευρώ.

Αφού περνούσε ο καιρός και ο 29χρονος δεν είχε νέα από τον άγνωστο που του έστειλε μήνυμα στο instagram προσγειώθηκε στην πραγματικότητα και αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη.

Μετέβη λοιπόν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου όπου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστου για απάτη και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για το περιστατικό.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Βίαζαν και ξυλοκοπούσαν ανήλικη

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Ρωσία - επιστράτευση: εγκαταλείπουν τη χώρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες