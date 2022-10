Οικονομία

Τσίπρας: Η ακρίβεια έχει πάρει πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, «γίνατε ο προστάτης των καρτέλ και ο φύλακας-άγγελος της αισχροκέρδειας».

«Το θέμα της ακρίβειας έχει πάρει πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις» και αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη χώρα μας, εδώ και πολλούς μήνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επί της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί την αισχροκέρδεια αντί να προστατεύσει τους πολίτες» και η οποία συζητείται στην Ώρα του Πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορούν πια να κρυφτούν με την «προπαγάνδα» της, ότι πολύ μεγάλο μέρος της ακρίβειας δεν οφείλεται στη διεθνή συγκυρία, αλλά στις δικές της επιλογές. Μίλησε για «ακρίβεια Μητσοτάκη», όχι μόνο διότι, όπως είπε, «όλοι οι πληθωριστικοί δείκτες είναι οι χειρότεροι ή από τους χειρότερους στην Ευρώπη».

Αλλά και γιατί «είστε ο πιο ακατάλληλος για να την καταλάβετε», «να νιώσετε» τι μπορεί να σημαίνει μια οικογένεια που ζει με μηνιαίο εισόδημα 700 ευρώ να χρειάζεται δυο κατώτατους μισθούς για να πληρώσει το ρεύμα, τι μπορεί να σημαίνει για μια οικογένεια με δυο εργαζόμενους να μη μπορεί να βγάλει τα μέσα του μήνα, τι μπορεί να σημαίνει για μια μάνα να σκέφτεται να κόψει το φροντιστήριο του παιδιού που δίνει πανελλαδικές για να μπορεί να αγοράσει τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, τι μπορεί να σημαίνει για έναν πατέρα να σκέφτεται ότι φέτος δε θα μπορεί να πληρώσει το φυσικό αέριο για τη θέρμανση ή για έναν κτηνοτρόφο, που ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ του αγροτικού ισοδυναμεί με όσα θα βγάλει αν πουλήσει πάνω από 140 κιλά γάλα.

«Εν μέσω της κρίσης, αντί να είστε προστάτης της κοινωνικής συνοχής, γίνατε ο προστάτης των καρτέλ και ο φύλακας-άγγελος της αισχροκέρδειας», είπε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι διαπράττει διπλό σφάλμα όταν παρουσιάζει «μια ειδυλλιακή κατάσταση δήθεν επιτυχίας στη διαχείριση της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης» και πως το ίδιο έκανε και στη διαχείριση της πανδημίας αλλά «διαψεύστηκαν από τους επιστήμονες». «Καμαρώνατε επί μήνες ότι τα πάμε περίφημα και ότι από αυτό το βήμα μας λέγατε ότι δεν έχει καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ από όσους εντός ΜΕΘ».

Ξεκινώντας την παρέμβαση του ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη του και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον άδικο χαμό του Αλέξανδρου Νικολαΐδη «που έφυγε πολύ πρόωρα αλλά στο σύντομο πέρασμα του από τη ζωή κατάφερε πολλά».

