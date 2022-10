Κοινωνία

Γιαγιά 12χρονης: Δεν με αφήνουν να την δω - Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η γιαγιά της ανήλικης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης βιασμών και εκπόρνευσης, για τις συνομιλίες του παιδιού με ψυχολόγους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αδέλφια της,

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η γιαγιά της 12χρονης, που βιάστηκε κατ΄ επανάληψη και εκπορνεύτηκε, σύμφωνα με τις Αρχές σε γνώση και της μητέρας της.

«Είμαι μαζί του μέρα-νύχτα, είμαι κοντά του. Ήμουν στο (ενν. Νοσοκομείο) Παίδων και τώρα πήγανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και δεν με αφήνουν να πάω και να το δω. Μέχρι χθες το μεσημέρι ήμουν εκεί. Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του», είπε η γιαγιά σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κορίτσι.

Σε ερώτηση κατά πόσον η 12χρονη μιλάει με ψυχολόγους και κατά πόσον έχει «ανοιχτεί» συζητώντας την όλα υπόθεση, η γιαγιά της αποκρίθηκε πως «Ο ένας (ενν,. ψυχολόγος) φεύγει, ο άλλος έρχεται. Της συμπαραστέκονται, της φέρονται ωραία τα παιδιά (ενν. στην δομή του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»).

«Τα παιδιά μας είναι ευγενέστατα. Το μόνο που… στενοχωριούνται πάρα πολύ, κλαίνε μέρα-νύχτα, θέλουν να έρθουν στο σπίτι τους και θέλουν την μάνα τους», είπε η γιαγιά για την 12χρονη και τα αδέλφια της που φιλοξενούνται στην ίδια δομή με το κορίτσι.

Σε ότι αφορά την κατάσταση των αδελφιών της 12χρονης, η γιαγιά απάντησε πως «τα μεγάλα στενοχωριούνται πάρα πολύ. Τα δυο, τα πιο μεγάλα, 17 και 16 ετών, κλαίνε μέρα-νύχτα. Τα μικρά τα αντιμετωπίζουν πιο ψύχραιμα, παίζουνε… ξεχνιούνται. Τα μεγάλα…τι να σας πω;»





