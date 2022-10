Πολιτική

Οικονόμου για Μεταναστευτικό: Απάνθρωπη η συμπεριφορά της Τουρκίας

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2023 και την ακρίβεια που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της κυβέρνησης για τον χαμό δυο ανθρώπων στην Κρήτη από την κακοκαιρία και τόνισε ότι η σφοδρότητα του φαινομένου είναι απόδειξη ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση. Είπε ότι η ένταση των φαινομένων είναι εκτός προδιαγραφών που έχουν κατασκευαστεί πολλά δημόσια έργα και ανέφερε ότι το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στην Κρήτη έλαβε 453 κλήσεις και απεγκλώβισε πολλούς. Στην Κρήτη μετέβη κλιμάκιο υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και άλλους, και σημείωσε ότι αποφασίστηκε ενίσχυση 6 χιλιάδων ευρώ άμεσα σε νοικοκυριά που επλήγησαν και 800 χιλιάδες ευρώ στους δήμους Μαλεβίζου και Σητείας για κάλυψη άμεσων αναγκών.

Αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό χαρακτήρισε "απάνθρωπο" το περιστατικό στον Έβρο "που αποδεικνύει ότι η Τουρκία συνεχίζει την εργαλειοποίηση των μεταναστών. Οι ελληνικές αρχές διέσωσαν 92 μετανάστες οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν γυμνοί. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν στις ελληνικές αρχές, μεταφέρθηκαν με τρία οχήματα των τουρκικών αρχών και επιβιβάστηκαν σε πλαστικές λέμβους για να περάσουν Ελλάδα. Είναι ντροπή για τον Πολιτισμό η απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά, και οφείλει η Τουρκία αντί να κατηγορεί άλλους να διερευνήσει το περιστατικό και να τιμωρήσει του υπεύθυνους. Ο κ. Μηταράκης ενημέρωσε τον ΟΗΕ και την ΕΕ και ζήτησε να δει τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε την αρμόδια επίτροπο Γιόχανσον" είπε ο κ.Οικονόμου.

Αναφερόμενος στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2023 η συζήτηση για τον οποίο ξεκινά σήμερα, ο κ. Οικονόμου είπε ότι είναι ο πρώτος που κατατίθεται εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης, και της ενισχυμένης επιτροπείας και μεγιστοποιεί την ευθύνη μας απέναντι στις θυσίες το λαού.

Είπε ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε και κατατίθεται σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας και προβλέπει "δημοσιονομική ισορροπία, υπηρετεί την ανάπτυξη και στηρίζει του ευάλωτους". Όπως είπε ο κ. Οικονόμου με τον προϋπολογισμό επιδιώκεται η διατήρηση αναπτυξιακής δυναμικής, και προσέθεσε ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί πολύ πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης.

Ανέφερε επίσης ότι συμπεριλήφθηκε η εφαρμογή μέτρων 3,5 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και ένα δισ. για έκτακτες δαπάνες ενεργειακής κρίσης, και μεταξύ αυτών σημείωσε την οριστική κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, την αύξηση συντάξεων κατά 7%, την μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών στον εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την αύξηση του βασικού μισθού σε 20 χιλ. γιατρούς, την αύξηση φοιτητικού επιδόματος στα 1500 και για όσους συγκατοικούν στα 2.000 ευρώ κ.α.

Τέλος αναφερόμενος στην ακρίβεια είπε ότι οι πιο ευάλωτοι δοκιμάζονται από ένα παγκόσμιο πρόβλημα που κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Όπως είπε ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10% στην ευρωζώνη, και έκανε λόγο για "κορύφωση λαϊκισμού" εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ "να παρουσιάζουν ένα παγκόσμιο πρόβλημα σαν ελληνικό φαινόμενο".

Την προσπάθεια αυτή - είπε ο κ.Οικονόμου - αποδόμησε ο πρωθυπουργός στη Βουλή, και αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στις ομιλίες του Βουλή, επισημαίνοντας "τη σιωπή του κ. Τσίπρα για τον υπαίτιο της ακρίβειας που δεν είναι άλλος από τον Ρώσο πρόεδρο".

Ο κ. Οικονόμου κατέληξε λέγοντας ότι "η κοινωνία υποφέρει από την εισαγόμενη ακρίβεια, και αυτό είναι πολύ σκληρό για ένα λαό που βασανίστηκε από την κρίση την πανδημία και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Οι αντοχές μας δοκιμάζονται. Όμως η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη αναφορικά με τις τιμές και την επάρκεια αγαθών, όπως συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες".





