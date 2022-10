Life

“Face It Alone” - Queen: νέο τραγούδι με φωνητικά του Φρέντι Μέρκιουρι

Την ανακάλυψη του κομματιού με τη φωνή του θρυλικού φροντμαν του συγκροτήματος, έκαναν πρόσφατα τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Το 1988, οι Queen ηχογράφησαν 30 τραγούδια για το άλμπουμ τους «The Miracle». Αλλά όταν το άλμπουμ κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, συμπεριέλαβαν μόνο 14 από αυτά. Το «Face It Alone» είναι ένα από τα τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ - και μέχρι πρόσφατα, το συγκρότημα πίστευε ότι είχε χαθεί.

Ενώ η μπάντα προετοιμαζόταν για την επανέκδοση του «The Miracle» αργότερα εντός της χρονιάς, η ομάδα παραγωγής και αρχειοθέτησης των Queen ανακάλυψε ξανά το «Face It Alone» εξηγεί ο κιθαρίστας Μπράιαν Μέι σε δήλωσή του. Την περασμένη εβδομάδα, οι Queen κυκλοφόρησαν το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνει φωνητικά από τον αείμνηστο τραγουδιστή τους, Φρέντι Μέρκιουρι.

Ο Μέι πίστευε αρχικά ότι η διάσωση της ηχογράφησης δεν θα ήταν δυνατή, αλλά η ομάδα μηχανικών ήχου του συγκροτήματος κατάφερε να δημιουργήσει κάτι από το αρχειακό υλικό. «Είναι σαν να συναρμολογούμε κομμάτια μεταξύ τους… αλλά είναι όμορφο, είναι συγκινητικό» είπε ο Μπράια Μέι στο BBC Radio 2.

Το «Face It Alone» είναι το πρώτο νέο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Queen τα τελευταία οκτώ χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν και τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος: Φρέντι Μέρκιουρι, Μπράιαν Μέι, Τζον Ντίκον και Ρότζερ Τέιλορ, σύμφωνα με το USA Today.

