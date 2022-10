Κοινωνία

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, για τον οποίο σήμανε “συναγερμός”, καθώς χάθηκαν ξαφνικά τα ίχνη του. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

«Η περιπέτεια του Ίλα (επ) Πύρρου (ον), 47 ετών, έληξε σήμερα 21/10/2022, βραδινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν», αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως επισημαίνεται, «Ο Ίλα (επ) Πύρρος (ον) βρέθηκε σε νοσοκομείο όπου εισήχθη εκτάκτως και είναι καλά στην υγεία του», ενώ σημειώνεται πως «”To Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Ίλα (επ) Πύρρο (ον) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί”.

Ο 47χρονος εξαφανίστηκε την Πέμπτη, από την περιοχή Θυμαράκια Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα 21/10/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφάνιση ανήλικης από δομή προστασίας - Φόβοι για την ζωή της

Εν τω μεταξύ, "συναγερμός" έχει σημάνει για τον εντοπισμό μιας 15χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Παρασκευής, από δομή προστασίας ανηλίκων, στην Νέα Σμύρνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει.





