Κοινωνία

Καταγγελία: Σεξουαλική επίθεση Ταγματάρχη σε 15χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία από 15χρονο για σεξουαλική επίθεση από Ταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού. Εντολή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για πλήρη έρευνα.

Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία από 15χρονο για σεξουαλική επίθεση από Ταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 38χρονος Ταγματάρχης συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια με την κατηγορία της «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας» σε βάρος ενός 15χρονου.

Ο 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στον ανήλικο, που καθόταν σε παγκάκι, όταν ο νεαρός κατάφερε να τον απωθήσει και να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν και τον παρέπεμψαν στην Στρατονομία, η οποία τον οδήγησε στο Στρατοδικείο απ’ όπου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, δόθηκε εντολή να γίνει ταχύτατη διεκπεραίωση της υπόθεσης με το ερώτημα της άμεσης απόταξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τα πρώτα κρούσματα των νεών υποπαραλλαγών στην Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου

Champions League: “βροχή” από γκολ και 9 προκρίσεις στους “16”