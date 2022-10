Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισιά την Κυριακή

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω του αγώνα δρόμου «Τρέχουμε στα ίχνη του Θηρίου». Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και ποιες ώρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οχημάτων, λόγω πραγματοποίησης διαδημοτικού αγώνα δρόμου με την ονομασία «Τρέχουμε στα ίχνη του Θηρίου», θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από την 09.30 ώρα έως την 12.30 ώρα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου περιοχής Δήμου Κηφισιάς, στα ακόλουθα δρομολόγια, ως εξής:

Διαδρομή 21,1 χιλιομέτρων: Εκκίνηση παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος), δεξιά Χελμού, αριστερά Λεωφ. Κρυονερίου, αριστερά παράδρομος Π.Α.Θ.Ε., συνέχεια Λεωφ. Νέας Ερυθραίας, συνέχεια Τατοϊου, αριστερά Όθωνος, δεξιά Δραγούμη, συνέχεια Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Ηρώδου Αττικού, αναστροφή από την ίδια διαδρομή, τερματισμός παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος).

Εκκίνηση παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος), δεξιά Χελμού, αριστερά Λεωφ. Κρυονερίου, αριστερά παράδρομος Π.Α.Θ.Ε., συνέχεια Λεωφ. Νέας Ερυθραίας, συνέχεια Τατοϊου, αριστερά Όθωνος, δεξιά Δραγούμη, συνέχεια Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Ηρώδου Αττικού, αναστροφή από την ίδια διαδρομή, τερματισμός παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος). Διαδρομή 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση Κηφισιά πάρκο Παπανδρέου (οδός Οδυσσέα Ανδρούτσου), αριστερά Ρηγα Φερραίου, δεξιά Αγ. Σαράντα, αριστερά Τατοϊου, αναστροφή οδός Σαρανταπόρου και επιστροφή από την ίδια διαδρομή, τερματισμός πάρκο Παπανδρέου (οδός Οδυσσέα Ανδρούτσου).

Διαδρομή 1 χιλιομέτρου: Εκκίνηση παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος) με κατεύθυνση προς οδό Χελμόυ, αναστροφή 500μ. μετά (πριν την οδό Χελμού) και επιστροφή από την ίδια διαδρομή, τερματισμός παλιός σταθμός ΟΣΕ (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους, στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

