Ελληνοτουρκικά: οι Τούρκοι έκοψαν πάλι τον ελληνικό εθνικό ύμνο σε απονομή (βίντεο)

Σείστηκε το γήπεδο καθώς όταν σταμάτησε απότομα η μουσική, συνέχισαν οι θεατές να τραγουδούν τον Εθνικό μας Ύμνο.

Ακόμη ένα περιστατικό συνέβη στην Τουρκία, με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας να... κόβεται ξαφνικά κατά τη διαδικασία απονομής μεταλλίου.

Το χρυσό μετάλλιο στα +70κ. εφήβων κατέκτησε ο Ηλίας Ψωμάς, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καράτε που διεξάγεται στο Ικόνιο. Ο Έλληνας αθλητής επιβλήθηκε 8-0 του Εσθονού Σαβέλι Μπολότσκι στον τελικό της κατηγορίας και λίγες στιγμές αργότερα ο εθνικός μας ύμνος ακούστηκε στο κλειστό «Konya Spor ve Kongre Merkezi» της τουρκικής πόλης.

Στη πορεία του προς τον θρίαμβο ο Ψωμάς νίκησε κατά σειρά το Λετονό Καζάντσεφς, τον Τούρκο Τσελίκ, τον Τυνήσιο Γκαζουανί, κατέκτησε την πρώτη θέση στο pool στο οποίο συμμετείχε και στη συνέχεια στον ημιτελικό επιβλήθηκε του Ουκρανού Περεούντα με 2-0.

Έτσι, ο Ψωμάς κατακτά μέσα σε λίγους μήνες το δεύτερο μετάλλιό του σε μεγάλη διοργάνωση, καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό της Πράγας, στην ίδια κατηγορία, τον περασμένο Ιούνιο.

Μετά τη νέα, ακόμα μεγαλύτερη, επιτυχία του, ο 15χρονος (30/1/2007) παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε: «Δούλεψα πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα και είχα πάντα δίπλα μου το δάσκαλο Δημήτρη Τριανταφύλλη. Μαζί φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου. Από τον πρώτο αγώνα είχα μπει έτοιμος και πίστευα ότι θα φτάσω στον τελικό. Σίγουρα ανησύχησα λίγο στο ματς με τον Τυνήσιο που κατάφερε να ισοφαρίσει το 4-0, αλλά κρατήσαμε. Αφιερώνω το χρυσό μετάλλιο στους γονείς μου, που με τρέχουν από μικρό παιδί στα γήπεδα και τις προπονήσεις. Φυσικά στο δάσκαλό μου, στους συναθλητές μου, αλλά και στην ομοσπονδία μας, η οποία μας παρέχει κάθε εφόδιο για να πετύχουμε το στόχο μας. Όταν επιστρέψω στην Ελλάδα το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αγκαλιάσω τους γονείς και τους φίλους μου που θα με περιμένουν στο αεροδρόμιο και από Δευτέρα ξανά προπόνηση».

Λίγες μόλις ημέρες πριν, ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενώ τον ακολούθησαν, στη δεύτερη και τρίτη θέση, δυο Τούρκοι αθλητές.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι απονομές, ξεκίνησε να παίζει ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος προς τιμήν του Έλληνα Πρωταθλητή, ωστόσο οι Τούρκοι, δείχνοντας ασέβεια, για ακόμη μία φορά, τον «έκοψαν» στη μέση.

