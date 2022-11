Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο

Ο Καταλανός εξτρέμ έκανε την επέμβαση στην κλινική του Dr. Ραμόν Κουγάτ, ενός εκ των κορυφαίων χειρουργών-ορθοπεδικών παγκοσμίως.

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/10) σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη στον πρόσθιο χιαστό του αριστερού γονάτου του (ολική ρήξη), κατά τον αγώνα της 23ης Οκτωβρίου με τον Άρη στο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Ο Καταλανός εξτρέμ έκανε την επέμβαση στην κλινική του Dr. Ραμόν Κουγάτ, ενός εκ των κορυφαίων χειρουργών-ορθοπεδικών παγκοσμίως και specialist σε επεμβάσεις και τραυματισμούς πάνω σε γόνατα και αστραγάλους και σε ανάρτησή του στα social media θέλησε να μεταφέρει την αισιοδοξία του για την επιστροφή του στα γήπεδα, αλλά και τις ευχαριστίες του προς τον 72χρονο Καταλανό γιατρό.

"Γεια σε όλους. Γράφω αυτές τις γραμμές για να σας πω ότι η επέμβαση στο γόνατό μου ήταν επιτυχημένη. Ευχαριστώ τον Dr. Κουγάτ και ολόκληρη την ομάδα του για τη δουλειά που έγινε. Είμαι πολύ θετικός και ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποθεραπεία μου", έγραψε χαρακτηριστικά ο Αϊτόρ στην ανάρτησή του στο Instagram.

