Νίκαια - Απόπειρα βιασμού: ντοκουμέντο από τις εκκλήσεις της κοπέλας για βοήθεια (βίντεο)

Τις σπαρακτικές εκκλήσεις της 20χρονης κοπέλας για βοήθεια, μετά από την απόπειρα βιασμού σε βάρος της στη Νίκαια, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Το θύμα νοσηλεύεται, καθώς ο 28χρονος που προφυλακίστηκε, της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ξημερώματα Κυριακής στην οδό Μυστρά στη Νίκαια. Η 20χρονη κοπέλα έχει δεχθεί τις γροθιές του επίδοξου βιαστή της και καλεί σε βοήθεια. Κάτοικος της περιοχής ακούει τις φωνές της. Πολύ γρήγορα καλεί από το κινητό τηλέφωνό του την αστυνομία και κατεβαίνει στο ισόγειο.

Όπως λέει ο κάτοικος η κοπέλα φώναζε με όλη της τη δύναμη «θα με σκοτώσει. Προσπάθησε να με βιάσει, θα ξαναέρθει να με σκοτώσει…»

«Της άνοιξα, την έβαλα εδώ στον προθάλαμο, της έβαλα πάγο στο κεφάλι και χαρτιά για τα αίματα, γιατί την είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα… Της έκανε κεφαλοκλείδωμα, την έσπρωξε στο έδαφος και την χτυπούσε χωρίς έλεος», περιγράφει ο άνδρας που την βρήκε.

Στο νοσοκομείο η 20χρονη

Η 20χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, κυρίως στο μάτι.

Η μητέρα της 20χρονης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είμαι στο νοσοκομείο τώρα. Δεν είναι καλά η κόρη μου. Της έχει κατεβάσει όλο το μάτι. Της το έχουν κλείσει. Τη χτύπησε πάρα πολύ. Της έκανε κεφαλοκλείδωμα και της έδωσε δυο μπουνιές στο ίδιο μάτι. Έπιασε τα μαλλιά της με τον αυχένα και την έβαλε στον δρόμο κάτω και τη χτύπησε δυο φορές».

Στην φυλακή ο 28χρονος κατηγορούμενος

Βάσει της περιγραφής του θύματος, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 28χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. Ύστερα από την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, αλλά στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ευθύνεται και για άλλες επιθέσεις σε γυναίκες.

