Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη - Metropolitan General: Προσφορά διαβητολογικού ελέγχου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, το Metropolitan General προσφέρει προνομιακό πακέτο εξέτασης

To θεραπευτήριο Metropolitan General, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου, προσφέρει στο Διαβητολογικό του Κέντρο:

Δωρεάν αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: ουρία, κρεατινίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη ούρων, χοληστερόλη, HDL, LDL και τριγλυκερίδια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του δωρεάν ελέγχου είναι η παράλληλη χρήση κρατικού ασφαλιστικού φορέα. Το κόστος της συνταγογράφησης παρέχεται στους ενδιαφερόμενους στην προνομιακή τιμή των 5€.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικός ασφαλιστικός φορέας, ο παραπάνω αιματολογικός και ουρολογικός έλεγχος θα χρεώνεται στην προνομιακή τιμή των 15€.

Δωρεάν διαβητολογική εξέταση ή δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι που θα περιλαμβάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εξετάσεων καθώς και διατροφικές οδηγίες από τους εξειδικευμένους Παθολόγους-Διαβητολόγους- Ποδολόγους του Διαβητολογικού Κέντρου της Κλινικής.

H προσφορά ισχύει από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6502662 (Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00-20.00)

