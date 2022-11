Κόσμος

Ερντογάν προς Νετανιάχου: Κοινό συμφέρον η συνεργασία Τουρκίας - Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του ισραηλινού κόμματος Λικούντ είχε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ποια θέματα συζήτησαν.



Είναι προς το κοινό συμφέρον των δυο χωρών να συνεχιστούν οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αρχηγό του ισραηλινού κόμματος Λικούντ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέλαβε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Όπως μεταδίδει ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο ανατέθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης στο Ισραήλ, τηλεφώνησε στον Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες της Τουρκίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι σημαντικές για όλο τον κόσμο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, από την άλλη, ευχαρίστησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τα συλλυπητήρια και εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό που σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη πριν από δύο ημέρες.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ να είναι ευεργετικά για τη χώρα και την περιοχή.

Δηλώνοντας ότι έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ χάρη στην ισχυρή βούληση και των δύο πλευρών, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι "είναι προς το κοινό συμφέρον να συνεχιστούν οι σχέσεις σεβόμενοι τις ευαισθησίες στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων και να ενισχυθούν σε βιώσιμη βάση".

