ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ρουμπλέφ

Ήττα και αποκλεισμός για τον Έλληνα πρωταθλητή στο ATP Finals.

Εκτός ημιτελικών των ATP Finals έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την αποψινή ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 2-6). Ο Ρώσος, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να πάρει τα δύο επόμενα σετ και μαζί το «εισιτήριο» για την τετράδα του τουρνουά, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρούουντ (στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν Τζόκοβιτς-Φριτζ).

Το τρίτο ραντεβού των δύο αθλητών εντός του 2022 έφερε και την πρώτη νίκη για το Ρώσο, μετά τις ήττες που είχε γνωρίσει από τον Έλληνα πρωταθλητή σε Μαδρίτη και Αστάνα. Επίσης ήταν η τρίτη μεταξύ τους συνάντηση στα ATP Finals, με το νο8 της παγκόσμιας κατάταξης να παίρνει το προβάδισμα με 2-1, μετά την περυσινή του νίκη και πάλι στο Τορίνο με 2-0. Στο Λονδίνο το 2020 ήταν ο 24χρονος τενίστας που είχε επιβληθεί με 2-1.

Συνολικά έχουν αναμετρηθεί 12 φορές και μετά τη σημερινή νίκη του Ρούμπλεφ επήλθε απόλυτη ισορροπία (6-6). Μετά την ήττα του ο Τσιτσιπάς έχασε κάθε ελπίδα ν΄ ανέβει στο νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και να κάνει career high.

Από ένα μπρέικ στα δύο πρώτα σετ έκαναν οι δύο τενίστες, με τον Στέφανο Τσιτσιπά μα προηγείται στο πρώτο με 3-1 και μετά να κρατά το σερβίς του για προηγηθεί με 1-0 (6-3).

Ο Ρούμπλεφ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και με «όπλο» το σερβίς του έκανε μπρέικ σε καθοριστικό σημείο του αγώνα, προηγήθηκε με 5-3 και κρατώντας το σερβίς του ισοφάρισε σε 1-1 (6-3).

Το τρίτο και καθοριστικό σετ ξεκίνησε με τις ιδανικές συνθήκες για τον Ρώσο, ο οποίος κατάφερε με μπρέικ στο τρίτο game να προηγηθεί με 3-1. Ήταν εμφανές ότι ο Τσιτσιπάς είχε χάσει τη συγκέντρωσή του και δεν μπορούσε να βρει απάντηση στα χτυπήματα του αντιπάλου του.

Μάλιστα, ο Ρώσος έκανε νέο μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά και προηγήθηκε με 5-2, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει νταμπλ φολτ, δείγμα της έλλειψης καθαρού μυαλού και της απειθαρχίας στο παιχνίδι του μετά την ισοφάριση που δέχτηκε. Το 6-2 ήρθε να σφραγίσει την ανωτερότητα του Ρούμπλεφ στο ματς και να του χαρίσει το τέταρτο και τελευταίο «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς των ATP Finals.

