Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - FIFA: πρόστιμα σε Σερβία και Κροατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο επιβλήθηκαν τα πρόστιμα και ποιο το ύψος τους.

Η Σερβία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ελβετικών φράγκων (20.250 ευρώ) για τη σημαία που έδειχνε το Κόσοβο ως μέρος της χώρας της και «κρεμάστηκε» σε περίοπτη θέση στα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας όταν αντιμετώπισε στις 24 Νοεμβρίου τη Βραζιλία στην 1η αγωνιστική των ομίλων, όπως ανακοίνωσε η FIFA την Τετάρτη (7/12).

Η εικόνα της σημαίας με το μήνυμα «δεν παραδινόμαστε» στα σερβικά, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν κοινοποιήθηκε από τον Χαϊρούγια Τσέκου, υπουργό Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Κοσόβου.

Η FIFA επέβαλε επίσης πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων (50.600 ευρώ) στην Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για συνθήματα και συμπεριφορές των οπαδών της κροατικής ομάδας στον αγώνα με τον Καναδά στις 27 Νοεμβρίου.

Επίσης, η Σαουδική Αραβία τιμωρήθηκε με δύο πρόστιμα 15.000 ελβετικών φράγκων (15.200 ευρώ), αντίστοιχα, για ανάρμοστη συμπεριφορά διότι αντίκρισε συνολικά έξι κίτρινες κάρτες στους αγώνες με την Αργεντινή (22 Νοεμβρίου) και το Μεξικό (30 Νοεμβρίου).

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Μενέντεζ για F-16: Δεν θα εγκρίνω την πώληση στην Τουρκία

Μενίδι: πυρπόλησαν λεωφορείο του ΟΑΣΑ (βιντεο)