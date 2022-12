Αθλητικά

Μπακς: “Γαλανόλευκη” νίκη και δώρο για τα γενέθλια του Αντετοκούνμπο (εικόνες)

Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό γιόρτασε τα γενέθλιά του στο γήπεδο ο “Greek Freak”.

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ να είναι ασταμάτητοι, οι Μπακς επικράτησαν των Κινγκς με 126-113 στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, σημείωσαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-6, που παραμένει το δεύτερο καλύτερο της λίγκας πίσω από το 21-5 των Σέλτικς.

Μια ημέρα μετά τα γενέθλια του Αντετοκούνμπο, το Fiserv Forum ήταν ντυμένο στα γαλανόλευκα για την καθιερωμένη ετήσια Greek Night, που είχε events, παραδοσιακούς χορούς αλλά και προσκεκλημένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (10/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/10 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής ενώ 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Από την πλευρά τους οι Κινγκς, είχαν πρώτο σκόρερ τον Ντομάντας Σαμπόνις με 23 πόντους (12 ριμπάουντ, 7 ασίστ) ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Χάρισον Μπαρνς.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, είναι οι Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (05:00) στο Ντάλας.

