Καραμανλής για Σαμαρά: Μήνυμα ενότητας της ΝΔ οι παρουσίες στην ομιλία του (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Υποδομών για τις υποκλοπές και την κόντρα Μητσοτάκη – Τσίπρα στην Βουλή, αλλά και τα έργα υποδομών στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα.

Για μήνυμα ενότητας που εξέπεμψε η Νέα Δημοκρατία με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή και του υπουργικού συμβουλίου, στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά για την παρουσίαση του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς, έκανε λόγο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, με αφορμή το δείπνο των δύο πρώην Πρωθυπουργών, αναφέρθηκε στις σχέσεις δεκαετιών που διατηρούν Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Σχολιάζοντας την σύγκρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα στην Βουλή για τις υποκλοπές, ο κ. Καραμανλής είπε ότι ο Πρωθυπουργός κατέθεσε μια σειρά από προτάσεων και αλλαγών που γίνονται για να διασφαλιστεί το απόρρητο των επικοινωνιών και η νομιμότητα των επισυνδέσεων όπου αυτή ορίζεται με απόφαση εισαγγελικού λειτουργού, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κόμισε κάτι παραγωγικό στην όλη διαδικασία και συζήτηση για το θέμα.

Σχετικά με τα έργα υποδομών όπως το Μετρό και οι αυτοκινητόδρομοι, ο κ. Καραμανλής είπε ότι «εάν δεν γίνουν τα έργα στην Αθήνα, οι δρόμοι θα είναι απροσπέλαστοι».

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, «μετά από πολλά χρόνια κρίσης, έχουμε έργα ενεργειακά, έργα υποδομών, έργα ιδιωτικά και δημόσια, που ξεπερνούν τα 45 δις ευρώ».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Κώστα Καραμανλή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

