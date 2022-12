Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - "Stadium 974": Από την δόξα στην... διάλυση (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι συγκεχυμένες πληροφορίες για το “μέλλον” του γηπέδου, όπου δόθηκαν αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι προβλέπεται στις αποφάσεις των διοργανωτών, πριν καν στηθεί το “Stadium 974”.

Τα εμβληματικά γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Κατάρ, βρέθηκαν για αρκετό καιρό στο μυαλό, όσων έπαιξαν ή παρακολούθησαν την κορυφαία διοργάνωση στο κρατίδιο του Κόλπου. Όμως ένα απ' αυτά, το «Stadium 974», που φιλοξένησε επτά αγώνες στην Ντόχα, σύντομα θα «εξαφανισθεί».

Το συγκεκριμένο στάδιο, που εγκαινιάσθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, έχει ολοκληρώσει την... αποστολή του και τα προκατασκευασμένα κομμάτια του θα αποσυναρμολογηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Και παρά το δεδομένο, ότι μια σειρά εξεδρών από τα νεότευκτα γήπεδα του Κατάρ, θα αφαιρεθούν και θα προσφερθούν σε ποδοσφαιρικά έργα στο εξωτερικό, η ακριβής... τύχη του « Stadium 974» -για το οποίο οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι μείωσε το κόστος και τα απόβλητα- παραμένει ασαφής.

Σχετικά δημοσιεύματα, ανέφεραν ότι τα κοντέινερ και άλλα μέρη που συνθέτουν το στάδιο θα αποσταλούν, είτε στην Αφρική είτε στην Ουρουγουάη, που ενδεχομένως να θέσει υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ως μέρος μιας προσφοράς στην Νότια Αμερική





«Έχουν αρχίσει οι σχετικές εργασίες, πριν από την παράδοση του σταδίου στην διοργανώτρια χώρα», τόνισαν στο Reuters οι διοργανωτές του τουρνουά και ειδικότερα, εκπρόσωποι από την Ανώτατη Επιτροπή Παράδοσης και Κληρονομιάς.

«Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποξήλωση και επαναχρησιμοποίηση του γηπέδου οριστικοποιείται αυτήν την στιγμή», επεσήμαναν.

Περιγραφόμενος ως «ο πρώτος πλήρως αποσυναρμολογούμενος χώρος διοργάνωσης στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το εν λόγω στάδιο, θα φιλοξενήσει μια επίδειξη μόδας στις 16 Δεκεμβρίου -δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ- με την συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών.

Το στάδιο αυτό, βρίσκεται στην προκυμαία με θέα στον Περσικό Κόλπο και στον ορίζοντα του Δυτικού Κόλπου, αλλά θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί εσφαλμένα ως ναυπηγείο εμπορευματοκιβωτίων. Είναι χωρητικότητας 44.089 θεατών και πήρε το όνομά του από τον αριθμό των κοντέινερ διαφόρων φωτεινών χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της αρένας, ενώ το 974 είναι επίσης ο διεθνής κωδικός κλήσης του Κατάρ.

«Τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή γηπέδων ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ Ατουάν, διευθυντής διαχείρισης εγκαταστάσεων της αρένας.

Αυτή η μοναδική δομή, δημιούργησε μια... ηλεκτρική ατμόσφαιρα, ειδικά όταν φίλαθλοι από το Μεξικό, την Αργεντινή και την Βραζιλία εμφανίστηκαν σε μεγάλους αριθμούς στους αγώνες της ομάδας τους και τραγούδησαν σαν ένα, με τις φωνές τους να αντηχούν στην αρένα. Η ακουστική του γηπέδου, τους βοήθησε να ανεβάσουν τα επίπεδα των ντεσιμπέλ, ενώ οι κερκίδες αντηχούσαν επίσης καθώς αναπηδούσαν κατά χιλιάδες.

Το «μεξικάνικο κύμα» στον αγώνα με την Πολωνία και οι Βραζιλιάνοι που χόρευαν σάμπα στους διαδρόμους, μαζί με τους διεθνείς στον αγωνιστικό χώρο, αφού συνέτριψαν τη Νότια Κορέα με 4-1 στους «16», ήταν στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην μνήμη όσων βρέθηκαν στο «974».

Το «Stadium 974» είναι επίσης το μοναδικό από τα οκτώ γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, που δεν διαθέτει κλιματισμό, κάτι που σημαίνει, ότι και τα επτά ματς που φιλοξένησε, μπορούσαν να διεξαχθούν, μόνο μετά την δύση του Ηλίου.

Πηγή εικόνων: qatar2022.qa

