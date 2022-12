Οικονομία

Προϋπολογισμός 2023: Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή

Με πόσες ψήφους υπέρ και πόσες κατά ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023

Με 156 ψήφους "ναι", έναντι 143 "όχι" (σε σύνολο 299 ψηφισάντων), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2023, ενώ με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα οι δαπάνες του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας έλαβαν 190 "ναι", 109 "όχι", ενώ τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 267 "ναι" και 32 "όχι".

«Στο νέο προϋπολογισμό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, σε ένα ζήτημα που οι πολίτες και η ελληνική κοινωνία απαιτούν συναίνεση και κοινή στάση, σε ένα κρίσιμο θέμα όπου η στάση μας αποτιμάται με πράξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ξανά να γίνει εθνική εξαίρεση. Οι πολίτες βλέπουν, καταλαβαίνουν και κρίνουν», σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Κατά την ομίλια του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε και νέο μέτρο στήριξης των νοικοκυριών με τη μορφή επιδότησης, η οποία θα καλύπτει μέρος των εξόδων για τις αγορές τροφίμων. Λίγο αργότερα, δόθηκαν και οι πρώτες πληροφορίες για την εφαρμογή του, η οποία θα έχει εξάμηνη ισχύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό ότι ,το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022, εξίσου δυναμικό και εξίσου ελπιδοφόρο ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας, ενώ τόνισε: Ανάπτυξη στην οικονομία αλλά και φροντίδα στην κοινωνία. Με γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και με συνετές σταθμίσεις. Αυτές οι αρχές διαπνέουν τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής μας. Δυστυχώς τον τρίτο σε συνθήκες διεθνών κρίσεων αλλά τον πρώτο μετά από 12 χρόνια με αποκλειστικά εθνική σφραγίδα και έξω από το στενό πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας».

Σημειώνεται ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, κατά την πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2023, μίλησαν, εκτός από τους 6 γενικούς και τους 13 ειδικούς εισηγητές, 6 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 202 βουλευτές, δηλαδή συνολικά 227 βουλευτές (αριθμός μεγαλύτερος από όσους μίλησαν πέρυσι).

Επίσης, μίλησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, 4 αναπληρωτές υπουργοί και 10 υφυπουργοί, δηλαδή 36 μέλη της κυβέρνησης, καθώς και οι 6 πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Οι πέντε συνεδριάσεις της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού 2023 διήρκησαν περίπου 60 ώρες.

Κατά τη διάρκειά τους υπήρξε οξεία πολιτική κόντρα, με τα ζητήματα της οικονομίας, της ενέργειας, αλλά και των υποκλοπών και του "Qatar Gate" να μονοπωλούν τις διαμάχες.

Η κόντρα αυτή κορυφώθηκε σήμερα, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

«Αυτός ο Προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 'Αρα θα είναι και ένας προϋπολογισμός που δε θα εφαρμοστεί», υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό του 2023. Τόνισε ότι «πολύ σύντομα μια νέα προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα βρίσκεται σε αυτά εδώ τα έδρανα και θα αναλάβει να τον αναθεωρήσει και να κατανείμει με δικαιοσύνη τα βάρη αλλά και τις δυνατότητες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι βασικό χαρακτηριστικό και του φετινού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης, είναι «η κοινωνική αναλγησία, η αδικία, η προκλητική λεηλασία των μισθωτών και της μεσαίας τάξης, η προκλητική αφαίμαξη των αδύναμων στρωμάτων, των μη προνομιούχων και ταυτόχρονα η προκλητική εξυπηρέτηση λίγων και ισχυρών». Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο πυρήνας της πολιτικής και το σχέδιό του είναι «η προκλητική αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος από τους πολλούς σε λίγους ισχυρούς» και πως γι' αυτό «το αίτημα για αλλαγή και δικαιοσύνη παντού, κερδίζει κάθε μέρα έδαφος στην ελληνική κοινωνία».

«Ο κ. Τσίπρας είναι παραλυτικά προσκολλημένος στις αυταπάτες, τις ψευδαισθήσεις, τις ιδεολογικές εμμονές, την πολιτική ανευθυνότητα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας της Βουλής, μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Προτιμώ τους σκληρούς, τους έντιμους, τους έντονους διαλόγους, προς όφελος της κοινωνίας, παρά να επιβάλλουμε capital control στους πολίτες. Ο κ. Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός των capital controls», είπε ο κ. Σταϊκούρας και απάντησε στους «δέκα μύθους του ΣΥΡΙΖΑ» στο τομέα της οικονομίας:

- Ο μύθος ότι «η οικονομία καταρρέει»: Η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την απασχόληση, τα δημόσια οικονομικά, είπε ο κ. Σταϊκούρας που επισήμανε ότι τα spreads με τα οποία δανείζεται σήμερα η κυβέρνηση είναι τα μισά αυτών που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και "κατέρριψε" τους "δέκα μύθους" του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυστηρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

«Τα προβλήματα που αφορούν τον μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Γνωρίζουν, όμως, ανθρώπους σαν τον κ.Πάτση, που μπορεί να δανείζεται προνομιακά από τις τράπεζες για να πλουτίσει πάνω στους κόπους μιας ζωής χιλιάδων πολιτών, μέσα από πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας», τόνισε. Συμπλήρωσε ότι στη κυβέρνηση γνωρίζουν τους παρόχους ρεύματος και φυσικού αερίου που καταγράφουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κέρδους στην Ευρώπη, πουλώντας ρεύμα σε διπλάσιες τιμές από ό,τι το αγόρασαν στο χρηματιστήριο ενέργειας. «Και επειδή τους γνωρίζουν, δεν τους αγγίζουν. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν την ιερή αγελάδα για αυτή τη κυβέρνηση», παρατήρησε ο κ.Κατρίνης.

«Όσα κοσμητικά επίθετα κι αν βάλετε μπροστά από τον Προϋπολογισμό, κανένα δεν αναιρεί την πραγματικότητα, αυτή που καταλαβαίνουν γιατί την ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο: Ότι αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός Προϋπολογισμός, όπως τέτοιοι ήταν όποιος και αν τους εισηγήθηκε» τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, , στην ομιλία του στη Βουλή επί του Προϋπολογισμού.

«Το ζητούμενο είναι, να είναι ένας από τους τελευταίους αντιλαϊκούς Προϋπολογισμούς και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμία αστική πολιτική δύναμη. Μπορεί να το κάνει πράξη με την πάλη του, αν αποφασίσει, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς γι' αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Από το 1974, όλοι οι προϋπολογισμοί έχουν πέσει έξω και είμαι βέβαιος ότι και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα γίνει το ίδιο», είπε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Προϋπολογισμού, του έτους 2023, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ έκανε λόγο «για προεκλογικό προϋπολογισμό που είναι γραμμένος στο πόδι, και περιλαμβάνει ψεύτικα νούμερα».

Αναφερόμενος στην οικονομία είπε πως ο ίδιος από το 2020 είχε αναφέρει ότι «έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση» και εκτίμησε, επικαλούμενος δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, πως το 2023, «έρχεται Αρμαγεδδών». Εξέφρασε τη διαφωνία του με την επιβολή φόρων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον φόρο κληρονομιάς.

«Θεμέλιο λίθο του τοξικού ψεύδους της κυβέρνησης», χαρακτήρισε τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2023, που συζητείται στη Βουλή, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, τονίζοντας ότι το αφήγημα περί "success story" έχει αποτύχει, γιατί τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία το διαψεύδουν, αλλά και γιατί το έχει απορρίψει η ίδια η ελληνική κοινωνία που έχει οδηγηθεί απ' την κυβέρνηση σε οικονομική ασφυξία.

Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε «τζίφο» τις επενδύσεις για τις οποίες θριαμβολογεί η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «οι επενδύσεις που γίνονται, είναι σχεδόν όλες σε ακίνητα, οι οποίες όσο φουσκώνουν, καταστρέφουν παραγωγικές δραστηριότητες».

