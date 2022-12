Κόσμος

Κιλιτσντάρογλου: Τον Ερντογάν τον "σιχάθηκε" ο κόσμος

Ευθεία επίθεση στον Τούρκο Πρόεδρο, η δημοφιλία του οποίου παρουσιάζει μεγάλη κάμψη, εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Παρά το ότι οι πολιτικές πιέσεις δεν παύουν να αυξάνονται, η τουρκική αντιπολίτευση εμφανίζεται σίγουρη πως θα κερδίσει τον απερχόμενο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2023, έπειτα από τις δυο δεκαετίες της μονοκρατορίας του.

«Ο λαός τον σιχάθηκε τον Ερντογάν. Λέει ‘φτάνει πια’», δήλωσε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Η πλειοψηφία των Τούρκων ποθεί «δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη», έκρινε ο κ. Κιλιτσντάρογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο dpa στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Υποσχέθηκε ότι η ήττα του κ. Ερντογάν θα σημάνει την έναρξη «νέας εποχής» στη χώρα.

Στην Τουρκία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές τον Ιούνιο του 2023· όμως τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν τελευταία πως δεν αποκλείεται να γίνουν πρόωρα. Η συμμαχία έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία του CHP του κ. Κιλιτσντάρογλου και του κόμματος Iyi (σ.σ. «Καλό»), δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον κοινό υποψήφιό της που θα αναμετρηθεί με τον κ. Ερντογάν όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές.

Η ετερόκλιτη αυτή συμμαχία σοσιαλδημοκρατών, δεξιάς και συντηρητικών ισλαμιστών υπόσχεται ότι θα μετατρέψει ξανά το πολίτευμα σε κοινοβουλευτικό, ότι δηλαδή θα τερματίσει το προεδρικό σύστημα που εγκαθίδρυσε ο κ. Ερντογάν το 2018. Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση για συγκέντρωση υπερβολικά πολλών εξουσιών στα χέρια του.

Παρά τις εξουσίες του, που του επιτρέπουν να καθορίζει τις εξελίξεις από το δικαστικό σύστημα ως την οικονομία, η δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται σε πτώση, κυρίως λόγω των προβλημάτων της οικονομίας, ειδικά του πληθωρισμού, ο οποίος έχει απογειωθεί —βρίσκεται πάνω από το 80%,—, επισήμανε ο άλλοτε συνοδοιπόρος του αλλά σήμερα στέλεχος του Iyi, ο Τουρχάν Τσεμέζ.

«Ο λαός ετοιμάζεται να δώσει στον Ερντογάν μάθημα στην κάλπη», εκτίμησε ο κ. Τσεμέζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας του κ. Ερντογάν να δώσει ώθηση στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, αναλυτές τονίζουν ότι πολλές από τις προόδους της χώρας σε πεδία από τα ανθρώπινα δικαιώματα ως το κράτος δικαίου, από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως την οικονομία ακυρώθηκαν, ειδικά μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016.

