Εύα Καϊλή: έρευνα στον Παναμά για εμβάσματα πολλών εκατομμυρίων από το Κατάρ

Έγγραφο με την μορφή κατεπείγοντος για τη διερεύνηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που φέρεται να εμπλέκεται η Εύα Καϊλή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έγγραφο με τη μορφή του κατεπείγοντος, απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα στον Παναμά, ζητώντας να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως ανήκουν στο ζεύγος Καϊλή – Τζιόρτζι.

Το εν λόγω έγγραφο απεστάλη από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, την Τρίτη, στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις οικονομικές δραστηριότητες του προφυλακισμένου ζεύγους, το οποίο εμπλέκεται στο "Qatargate" μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, παραμονή της συνεδρίασης του βελγικού δικαστικού συμβουλίου, που θα αποφάσιζε για την παράταση της προσωρινής κράτησης της Εύας Καιλή, ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τότε ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί ο ίδιος στη χώρα μας.

Δηλαδή, για τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το “χρυσό” οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην Πάρο.

Ανακοίνωση σχετικά εξέδωσε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος της Εύας Καϊλή στην οποία αναφέρει: "Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαραλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της αρχής καταπολέμησης Της νομιμοποίησης εσοδων, που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον Παναμά ώστε να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Καταρ στην κυρία Εύα Καϊλή . Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημα μας και θα διαπιστωθεί το ψεύδος και οι οργανωτές του."

