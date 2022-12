Life

Πέθανε ο Keenan Cahill

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 χρόνων ο Keenan Cahill.

Έφυγε από τη ζωή ο Keenan Cahill, σε ηλικία 27 ετών μετά από επιπλοκές που είχε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που έκανε στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο 27χρονος YouTuber, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Πέμπτη (29.12.2022), είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο fan club από τα βίντεο που αναρτούσε με "λιπ σινγκινγκ", δηλαδή, "ερμήνευε τραγούδια, κουνώντας απλώς τα χείλια του.

Ο David Graham, μάνατζερ του 27χρονου σταρ του YouTube, αποκάλυψε στο TMZ ότι έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στις 15 Δεκεμβρίου αλλά αντιμετώπισε επιπλοκές και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο του Σικάγο. Ωστόσο, αφαιρέθηκε από αυτή το απόγευμα της Πέμπτης και έφυγε από τη ζωή.

Ο Keenan Cahill είχε εκατομμύρια ακόλουθους στους λογαριασμούς του στα social media και ήταν ένας από τους πρώτους που συγκέντρωσε πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές στα βίντεό του στο κανάλι του στο YouTube, αναφέρει το TMZ.