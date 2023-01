Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πήρε το ντέρμπι

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε με 1-0 του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν χαμένο πέναλτι με τον Στέφαν Σβαμπ (22'), δοκάρι με τον Κάλεντ Νάρεϊ και πέτυχαν το μοναδικό γκολ με τον Ίνγκι Ίνγκασον (45'+1'). Ισορρόπησαν στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι, χωρίς ωστόσο να απειλήσουν ιδιαίτερα.

Έπειτα από ένα πρώτο τέταρτο με ένταση, μονομαχίες και μαρκαρίσματα, ο ΠΑΟΚ άσκησε πίεση στην περιοχή του Άρη. Και, στο 17', από κόρνερ του Γιάννη Κωνσταντέλια, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χουάν Ιτούρμπε, με το VAR και τον Τάμας Μπογκνάρ να συμφωνούν για πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών, πέντε λεπτά μετά, ανέλαβε ο Σβαμπ, όμως ο Χουλιάν Κουέστα, με τη βοήθεια του δοκαριού, κράτησε το μηδέν.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι, στο 29', με υπέροχη ατομική ενέργεια έπειτα από βολέ του Κουέστα, πέρασε δύο αντιπάλους ωστόσο το πλασέ του προ του Ντόμινικ Κοτάρσκι βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά κι ενώ ήταν τέσσερις του Άρη με δυο του ΠΑΟΚ. Τρία λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη πέρασε δίπλα από τη δεξιά δοκό της εστίας του Κουέστα, για να έρθει και δεύτερο δοκάρι για τους γηπεδούχους στο 34', έπειτα από πίεση και κλέψιμο, στο πλασέ του Κάλεντ Νάρεϊ.

Σε παρόμοια φάση, πέντε λεπτά αργότερα, ο Κουέστα απέκρουσε το νέο σουτ του Νάρεϊ, αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήρθε το 1-0. Από νέο κόρνερ, ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά από τον Μάρβιν Πίρσμαν κι ο Ίνγκασον με ψαλιδάκι άνοιξε το σκορ. Λίγο πριν τη λήξη, ο Ιτούρμπε απείλησε με σουτ εκτός περιοχής, σε μια προσπάθεια αντίδρασης των φιλοξενούμενων.

Εντελώς διαφορετική η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους «ασπρόμαυρους» να δίνουν χώρο. Ο Άρης κράτησε περισσότερο την μπάλα, με τον Ιτούρμπε να αστοχεί με το κεφάλι στο 61'. Ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το ρυθμό, με τον Ντάγκλας Αουγκούστο να υποχρεώνει σε δύσκολη επέμβαση τον Κουέστα στο 70'.

Ήταν κι η τελευταία αξιόλογη φάση στο ματς, με την ομάδα του Λουτσέσκου να φτάνει ξανά τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση και στο -3 από την ΑΕΚ. Η ομάδα του Άλαν Πάρντιου, από την άλλη, παρέμεινε στην εξάδα, χάνοντας όμως έπειτα από έξι αγωνιστικές.

Διαιτητής: Τάμας Μπογκνάρ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Κοτάρσκι, Σβαμπ - Πίρσμαν.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας (82' Φιλίπε Σοάρες), Νάρεϊ (76' Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς (87' Μουργκ), Ολιβέιρα (77' Τόμας).

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταρίντα (79' Καμάτσο), Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία, Ιτούρμπε (63' Μάνου Γκαρθία), Γκρέι, Μαντσίνι.

