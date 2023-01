Πολιτισμός

Καλλιτέχνες: Τι αποφασίστηκε για μισθολογικό - πτυχία σε σύσκεψη στο Μαξίμου

Τι συζητήθηκε στη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα της αναβάθμισης και διαβάθμισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Δραματικές Σχολές, Σχολές Χορού, Ωδεία), καθώς αναγνωρίζεται ως ένα θέμα κομβικό για την εκπαιδευτική και για την πολιτιστική πολιτική της χώρας μας.

Επισημάνθηκε για ακόμα μια φορά ότι το ΠΔ 85/2022 δεν αλλάζει ουδόλως το καθεστώς πρόσληψης και των αμοιβών των καλλιτεχνών που υπηρετούν στο Δημόσιο.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε να αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τον καθορισμό των αμοιβών των ηθοποιών και των χορευτών που παρέχουν καλλιτεχνική υπηρεσία στο δημόσιο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού, εναρμονίζοντας με ενιαίο τρόπο τις μισθολογικές προβλέψεις για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου.

Περαιτέρω, στη σύσκεψη αποφασίστηκε η Κυβέρνηση συντεταγμένα να προχωρήσει τόσο με την αναβάθμιση όσο και με τη διαβάθμιση των σπουδών παραστατικών τεχνών. Την προετοιμασία αυτού του σύνθετου εγχειρήματος που παραμένει άλυτο για δεκαετίες αναλαμβάνουν Μικτές Επιτροπές με εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους από τους τομείς του θεάτρου, του χορού και της μουσικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργος Βούτσινος, η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Ιωάννα Λυτρίβη.

