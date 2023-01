Πολιτική

Σαμαράς για κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους

Με ποια λόγια αναφέρεται ο πρώην Πρωθυπουργός στον τέως βασιλέα και πως σχολιάζει δγκτικά τις αποφάσεις για την κηδεία του.

Αιχμές για την Κυβέρνηση και τις αποφάσεις του Μαξίμου που αφορούν την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αφήνει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωση του για την απώλεια του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας.

Σε δήλωση του σημειώνει ότι «πρόκειται για ένα άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματικός Ανώτατος άρχων της χώρας και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε και Ολυμπιονίκης που τίμησε τα ελληνικά χρώματα διεθνώς. Οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέλος στο θεσμό της Βασιλείας - ήδη από το 1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε από τότε. Η Ιστορία θα τον κρίνει κι αυτή...».

Σημειώνει ακόμη ότι «Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι - ούτε μπορεί να είναι - πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα "πολιτικό κεφάλαιο" - αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα».

«Είναι ιερή - και μακροχρόνια παράδοση των Ελλήνων - μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό. Κι αυτό πέρα από Ελληνική είναι και παγκόσμια παράδοση Πολιτισμού. Ο θάνατος ενός πρώην Ανώτατου Άρχοντα όμως - πέρα από την ανθρώπινη πλευρά - έχει συμβολική σημασία. Δείχνει το πώς οι Έλληνες στέκονται απέναντι στην Ιστορία τους», υπογραμμίζει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Σχολιάζοντας καυστικά τις αποφάσεις για την μη απόδοση τιμών στην κηδεία του τέως βασιλιά, ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει ότι «Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να "σβήνουν φωτογραφίες" και σελίδες ολόκληρες... Η Δημοκρατία είχε πει κάποτε ο Μιτεράν είναι, τελικά, η διαχείριση των συμβόλων. Και η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός, δίνουμε εξετάσεις ανθρωπιάς και Πολιτισμού»

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο:

«Ο τέως βασιλεύς της Ελλάδος Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή. Είναι ιερή - και μακροχρόνια παράδοση των Ελλήνων - μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό. Κι αυτό πέρα από Ελληνική είναι και παγκόσμια παράδοση Πολιτισμού. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματικός Ανώτατος άρχων της χώρας και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε και Ολυμπιονίκης που τίμησε τα ελληνικά χρώματα διεθνώς.

Οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέλος στο θεσμό της Βασιλείας - ήδη από το 1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε από τότε. Η Ιστορία θα τον κρίνει κι αυτή... Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι - ούτε μπορεί να είναι - πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα "πολιτικό κεφάλαιο" - αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα.

Ο θάνατος ενός πρώην Ανώτατου Άρχοντα όμως - πέρα από την ανθρώπινη πλευρά - έχει συμβολική σημασία. Δείχνει το πώς οι Έλληνες στέκονται απέναντι στην Ιστορία τους. Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να "σβήνουν φωτογραφίες" και σελίδες ολόκληρες... Η Δημοκρατία είχε πει κάποτε ο Μιτεράν είναι, τελικά, η διαχείριση των συμβόλων. Και η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει.

Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός, δίνουμε εξετάσεις ανθρωπιάς και Πολιτισμού. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου προς την οικογένειά του».

