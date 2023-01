Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: ανανεώθηκε η θητεία του Κωνσταντίνου Φλώρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι νέοι αρχηγοί ΓΕΣ και ΓΕΝ μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), με αντικείμενο την παράταση θητείας του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και την επιλογή νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

Ομόφωνα αποφασίστηκε :

1. Η παράταση για ένα επιπλέον έτος της θητείας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

2. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΣ του Αντιστρατήγου (ΠΖ) Αγγελου Χουδελούδη.

3. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΝ του Αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχετική ανακοίνωση του αναφέρει, «Η νοσηρότητα του παρακρατικού μηχανισμού Μητσοτάκη μόλυνε δυστυχώς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Χωρίς καμία απάντηση για την παρακολούθηση του Α/ΓΕΕΘΑ από την ΕΥΠ, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα απλά επιβεβαίωσε πως δεν διστάζει, στο βωμό των εκβιασμών του, να θέτει σε διακινδύνευση ακόμη και την εθνική ασφάλεια».

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της γενικότερα για το θέμα των υποκλοπών, αναφέρει τα εξής, «Όταν μία υπόθεση άπτεται της εθνικής ασφάλειας της χώρας, πολιτικαντισμοί, “ασυλίες” και “ακαταδίωκτα”, λαμβάνουν τέλος. Το πολίτευμα οφείλει να υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον και όχι όσους το επιβουλεύονται. Η δικαιοσύνη πρέπει να διερευνήσει την σκοτεινή αυτή υπόθεση τάχιστα και μέχρι τέλους».

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: λαϊκό προσκύνημα με σημαίες, φωτογραφίες και...τσαρούχια (εικόνες)