Πολιτική

Μαρκόπουλος για επίθεση στο γραφείο του: Ας μην πάμε σε εκλογές ροντέο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο βουλευτής της ΝΔ για την επίθεση που δέχτηκε το πολιτικό του γραφείο, πιθανότατα με αεροβόλο όπλο.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η επίθεση – πιθανότατα με αεροβόλο όπλο – στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, στην Νίκαια.

«Ευτυχώς την ώρα της επίθεσης, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δεν υπήρχε πολύ κόσμος μέσα στο γραφείο, αν γινόταν μετά από μισή ώρα ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα», είπε ο κ. Μαρκόπουλος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς το τζάμι που έσπασε από το βλήμα είναι σε χώρο υποδοχής.

Ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «ζούμε μια περίοδο μεγάλης έντασης πολιτικά κι εγώ συμμετέχω σε κρίσιμες επιτροπές, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο, αιφνιδιάστηκα», τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος και κατέληξε, «ας μην πάμε σε εκλογές ροντέο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Καιρός: τοπικές βροχές και αυξημένη θερμοκρασία την Τετάρτη