Πολιτισμός

“Παντελής Καρασεβδάς-Τρεις ζωές”: επίσημη παρουσίαση του βιβλίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου παρέστη στην επίσημη παρουσία του βιβλίου των Κωστή Τσιακανίκα και Νίνου Χούτα για τον βίο ενός σπουδαίου Έλληνα.

Παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα, το ιστορικό αφιέρωμα “Παντελής Καρασεβδάς – Τρεις ζωές” των Κωστή Τσιακανίκα και Νίκου Χούτα.

Το βιβλίο αφηγείται την συγκλονιστική ιστορία του «άγνωστου στρατιώτη» που έφτασε στον βαθμό του Υποστρατήγου κερδίζοντας κάθε «γαλόνι» επ’ ανδραγαθία!

Oλυμπιονίκης, στρατιωτικός, πολιτικός, φιλελεύθερος Βενιζελικός, οραματιστής και αντιστασιακός, Πρόεδρος του Πανελληνίου,Πρόεδρος του Παναθηναϊκού και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έφυγε φτωχός από την ζωή φορώντας ένα βραχιόλι από σφαίρες που είχαν τρυπήσει το κορμί του στις δεκάδες μάχες που συμμετείχε, αλλά που δεν κατάφεραν ποτέ να θρυμματίσουν το ακλόνητο πάθος του για ελευθερία και δημοκρατία.

Στην εκδήλωση η οποία έλαβε το χαρακτήρα απόδοσης τιμής στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά, παρευρέθηκε πλήθος κόσμου στο Αμφιθέατρο "Ιωάννης Καποδίστριας" του Πολεμικού Μουσείου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νικόλας Βαφειάδης ο οποίος έδωσε αρχικά τον λόγο στους συγγραφείς του βιβλίου,τον δημοσιογράφο Κ. Τσιακανίκα και τον Διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας Ν. Χούτα.

Ακολούθως για το βιβλίο μίλησαν ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων Πάνος Σόμπολος, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου και ο σκηνοθέτης και δημιουργός των κινηματογραφικών επιτυχιών σπουδαίων Ελλήνων (Ελ Γκρέκο, Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, Καβάφης, Καζαντζάκης) Γιάννης Σμαραγδής. Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο εκδότης του βιβλίου Σάββας Καλεντερίδης. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης κλήθηκε στο βήμα ο Ακαδημαϊκός, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος έχει προλογίσει την έκδοση, τιμώντας την προσφορά του Παντελή Καρασεβδά στο Έθνος.

Στην εκδήλωση που παρακολούθησαν εκατοντάδες φίλοι και συνάδελφοι των συγγραφέων,προβάλλονταν εμβόλιμα βίντεο αφήγησης αποσπασμάτων του βιβλίου από γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως τον Γιάννη Μπέζο, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Αγρινιώτη Λεωνίδα Κακούρη που από την πρώτη στιγμή έχει στηρίξει την έκδοση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Ακαδημαϊκός,πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας Κώστας Καραγκούνης, Σπήλιος Λιβανός, Γιώργος Βαρεμένος, Θάνος Μωραΐτης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Νίκος Παπαναστάσης.

Επίσης ο βουλευιτές Άννα Ευθυμίου,Γιώργος Κουμουτσάκος, Μπάμπης Παπαδημητρίου,Κατερίνα Μονογυιού,Χρήστος Σπίρτζης,Πάνος Κουρουμπλής, Τόνια Αντωνίου, ο πρώην Υπουργός,δημοσιογράφος Γιάννης Μιχελάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου Αναστάσιος Λιάσκος,ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσσός, ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός,ο Προεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου της Αθήνας Γιαννης Χατζηθεοδοσιου, ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και απόγονος του Π. Καρασεβδά Πέτρος Τριανταφυλλίδης,ο πρώην πρόεδρος Εφετών Αλέξανδρος Ταξιάρχη Σάββας ,ο Αντιστράτηγος ε.α της ΕΛ.ΑΣ Γιάννης Ραχωβίτσας, τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Πέτρος Συναδινός και Φώτης Καϋμενάκης,το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης,ο Δήμαρχος Αστακού – Ξηρομέρου, γενέτειρας του Π. Καρασεβδά Γιάννης Τριανταφυλλάκης και ο δημοτικός σύμβουλος Λευτέρης Μάντζαρης ,ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης ,ο πρώην βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, ο πρώην δήμαρχος Ινάχου Σάκης Τορουνίδης, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Αγρινίου Χριστίνα Σταρακά, οι υποψήφιοι βουλευτές Θανάσης Παπαθανάσης, Σταύρος Καραγκούνης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Πάνος Τρυφιάτης και Γιάννης Μουρτζιάπης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθηναίων Γιώργος Αποστολόπουλος και Θέρμου Γιάννα Καλημέρη,ο υποψηφιος Δήμαρχος Ξηρομέρου Δημήτρης Μπόνης,ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Βλάχος καθώς και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Μαρία Σιούνα – Δημητρακοπούλου, Μηνάς Αναστασάκης, Βασίλης Νούσιος και Θανάσης Σερέπας,οι Πρόεδροι της ΠΑΝΣΥ και ΟΠΣΥΞ Πανος Χολης και Τακης Στεργιου,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αμφιλοχίας Αποστόλης Γώγολος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου Θανάσης Κουρέτσης, o Πρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου Χρήστος Χούτας , η γραμματέας του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων “η Φλόγα” Έφη Πρατάρη και οι Πρόεδροι των Συλλόγων των Αιτωλοακαρνάνων στην Αθήνα.

Συγκινητική ήταν η παρουσία απογόνων του Παντελή Καρασεβδά.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ-ΤΡΕΙΣ ΖΩΕΣ

Εκδόσεις ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ

ISBN: 978-618-5590-38-3

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: 22χρονος σκοτώθηκε στη γιορτή του

Κρήτη: θρήνος για τον 5χρονο που νικήθηκε από τον καρκίνο

Παγασητικός - Λύκος στην θάλασσα: ο ψαράς που τον κατέγραψε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)