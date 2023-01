Αθλητικά

Λαμία - Ιωνικός: νίκη… “φωτιά” στην ουρά του πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρδιοχτύπια για την μάχη της παραμονής μετά το ματς του Ιωνικού με την Λαμία.

Το ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Ιωνικού απέναντι στην πρώην ομάδα του, τη Λαμία, αποδείχθηκε πέρα για πέρα γούρικο, καθώς οι Νικαιώτες έχοντας και την τύχη με το μέρος τους έφυγαν με το τεράστιο «διπλό» (2-0) από το «Αθανάσιος Διάκος» (πρώτη νίκη μετά από 5 σερί ήττες) και με τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα και αυτή εκτός έδρας (5/11, 2-0 τον ΟΦΗ), με την οποία έβαλαν «φωτιά» στη μάχη της παραμονής.

Το αυτογκόλ του Μπεχαράνο στο 19΄ και το τέρμα του Βαλεριάνου στο 44΄ διατήρησαν μεν τους «κυανόλευκους» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, αλλά πλησίασαν στο -1 από τη σημερινή τους αντίπαλο και στο -2 από το Λεβαδειακό, που νωρίτερα ηττήθηκε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-2.

Μελανό σημείο στο ματς ο τραυματισμός του Νίκου Βέργου στο 44ο λεπτό, με τον 27χρονο επιθετικό να αισθάνεται έντονες ζαλάδες μετά από χτύπημα στο κεφάλι να να μη συνεχίζει στο ματς. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Λαμίας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το πρώτο σουτ στο ματς ήρθε από τους γηπεδούχους και συγκεκριμένα στο 12ο λεπτό, όταν μετά από ωραία συνεργασία ανάμεσα στους Νούνιες και Βέργο, ο τελευταίος βρήκε τον Ρόμανιτς που έκανε το σουτ από μακριά κι έστειλε τη μπάλα άουτ.

Νέο σουτ του Μαρτίνεθ στο 16΄ έφυγε άουτ στη δεύτερη προσπάθεια των γηπεδούχων να φανούν απειλητικοί προς την εστία του Χουτεσιώτη.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ιωνικός προηγήθηκε στο 19΄ με το αυτογκόλ του Ντάνι Μπεχαράνο. Προηγήθηκε το κόρνερ (τρίτο σερί) που εκτέλεσε ο Σάκιτς και ο Βολιβιανός μέσος της Λαμίας στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

Ένα λεπτό πριν το 45΄ ο Βέργος τραυματίστηκε στο κεφάλι και οδηγήθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ δευτερόλεπτα μετά ο Ιωνικός απέκτησε τεράστιο προβάδισμα νίκης.

Ο Βαλεριάνος επιχείρησε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα πήρε μία περίεργο τροχιά κι αιφνιδίασε τον Σαράνοφ που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το 2-0. Στην φάση του δεύτερου τέρματος του Ιωνικού τρυματίστηκε και ο Γούλερι, ο οποίος δε μπόρεσε να συνεχίσει στο β΄ ημίχρονο και ο Γρηγορίου έριξε στο ματς τον Καμπράλ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αρκετά, καθώς έγιναν αρκετά φάουλ κι από τις δύο ομάδες και υπήρξαν αρκετές διακοπές. Αυτό φυσικά βόλευε τους φιλοξενούμενους που είχαν το σοβαρό προβάδισμα των δύο τερμάτων κι από τη στιγμή που δεν πιέστηκαν αρκετά με σωστή διαχείριση από τον πάγκο τους έφτασαν πολύ πιο εύκολα απ΄ ότι θα περίμεναν στη μεγάλη νίκη.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Σλίβκα, Σιμόν, Ντε Βινσέντι - Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Σεμπά, Μύγας

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Τζανετόπουλος, Νούνιες (55΄ Ντε Βινσέντι), Βέργος (45΄+2 Μανούσος), Σλίβκα, Μπεχαράνο (55΄ Στάνκο), Μαρτίνεθ (73΄ Τσιλούλης), Παούλαβετς, Ρόμανιτς, Βασιλαντωνόπουλος (73΄ Σιμόν), Αμπάντα

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Γούλερι (46΄ Καμπράλ), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Σάκιτς (90΄+2 Τσιμπσάχ), Φαντιγκά (87΄ Ρουμπουλάκου), Κάνιας, Σεμπά (77΄ Αντούνιες), Μάντζης

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο (βίντεο)

Greek Mafia και αστυνομικοί: οι διάλογοι, η "σύνδεση" και η πολιτική κόντρα

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναπροσαρμογή στις εισφορές τους