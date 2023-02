Κοινωνία

Έστειλε κάνναβη με...courier στην Κύπρο

Συνεργασία ελληνικών και κυπριακών Αρχών για το δέμα με τα ναρκωτικά.

Σε 13 κιλά και 900 γραμμάρια ανέρχεται η ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κατά την διάρκεια συντονισμένης δράσης των ελληνικών και κυπριακών Αρχών, στην Αθήνα. Συνελήφθησαν δύο Ελληνίδες, 23 και 42 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν την περασμένη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023. Ειδικότερα, βρέθηκαν τρία δέματα με ακατέργαστη κάνναβη σε δεκατρείς συσκευασίες, που είχαν παραδοθεί σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Αθήνα, με τελικό προορισμό την Λάρνακα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 23χρονη κατηγορούμενη, χρησιμοποιώντας εικονικά στοιχεία, παρέδωσε τα δέματα στην εταιρία ταχυμεταφορών στην Αθήνα, με σκοπό να τα παραλάβει η ίδια στην Κύπρο, σε συνεργασία με την 42χρονη.

Και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία τέθηκαν υπόψη του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης, εφαρμόστηκε η διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης, σε συνεργασία με τις κυπριακές Αρχές.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στη Λάρνακα, από την Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών της Κυπριακής Αστυνομίας.

